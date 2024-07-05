Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Известная грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на членов семьи Исакадзе.

О причинах смерти артистки не сообщается.

Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. В 1968 году она окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу скрипки. Была солисткой Московской филармонии. Основу ее скрипичного репертуара составляли классическая и романтическая музыка, концерты Антонио Вивальди, произведения грузинских композиторов XX в. Неоднократно выступала за рубежом. Кроме того, с 1964 по 1981 год она играла на скрипке Страдивари, предоставленной в виде исключения Московской государственной коллекцией музыкальных инструментов. В 1981-1996 годах Исакадзе являлась художественным руководителем Грузинского камерного оркестра, который с 1990 года базировался в немецком городе Ингольштадт. С 1990-х годов она преимущественно проживала в Европе.

В 1988 году Исакадзе получила звание народной артистки СССР, награждена "Знаком Почета" (1971), грузинскими орденами Чести (1998, 2002). Выдающаяся скрипачка была также удостоена Государственной премии Грузинской ССР им. Закария Палиашвили (1979) и Государственной премии Грузинской ССР им. Шота Руставели (1983).