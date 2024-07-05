Появился новый эксклюзивный фрагмент «Города страха» с Эриком Баной

Capella Film представила новый эксклюзивный фрагмент детективного триллера "Город страха". Фильм вышел в российский прокат 4 июля.

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Опубликованный отрывок называется "Опасность", в нем можно увидеть Сэди Синк, Йонаса Дасслера и Эрика Бану.

По сюжету фильма, известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.

В фильме также снялись: Сильвия Хукс, София Ройз, Штефан Кампвирт и другие.

Режиссером и сценаристом картины стал Джордан Скотт, а продюсером - Ридли Скотт.

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