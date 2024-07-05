Актриса Юлия Зимина рассказала, почему не будет продолжения сериала «Кармелита»

Актриса Юлия Зимина рассказала, что не хотела оставаться заложницей роли Кармелиты в одноименном сериале. В беседе с NEWS.ru она отметила, что продюсеры планировали снимать киноленту и дальше, но артистка отказалась играть в продолжении. Зимина заявила, что не пожалела о своем решении.

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"Могла бы быть бесконечная история. Как «Санта-Барбара». Но я отказалась. Не хотела состоять только из «Кармелиты». Два сезона, мне кажется, достаточно. За это время я переиграла, можно сказать, весь мировой репертуар в цыганской юбке", — пошутила актриса.



Съемки «Кармелиты» начались в 2004-м и длились шесть лет. Всего в проекте 458 серий. По словам Зиминой, с каждым новым сезоном у исполнителя главной роли, как правило, увеличивается размер гонорара. Актриса рассказала, что могла бы приобрести еще одну квартиру, машины и дачу, если бы согласилась играть в продолжении.

"Деньги не главное для меня. Не хотелось оставаться заложницей одного образа. Есть артисты в современном кинематографе, которые снимаются по 10 и более лет в одной роли. Но я бы так не смогла", — подчеркнула Зимина.



Ранее Зимина заявила, что актер Иван Янковский достойно сыграл Адидаса в «Слове пацана», несмотря на то что это «не его роль». Артистка сравнила Янковского с Вячеславом Тихоновым, который «со своим интеллигентным нутром и внешним видом» смог сыграть бывшего заключенного.