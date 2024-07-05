Cтартовали cъемки фильма «Сокровища гномов» c Никитой Кологривым

Съемки фильма «Сокровища гномов» стартовали в Москве в начале июля 2024 года. Главные роли в приключенческой комедии режиссера Александра Бабаева («Тайный Санта») исполнят Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов, Андрей Свиридов и др.

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В центре сюжета амбициозный бизнесмен-неудачник Рома. Его бизнес прогорел, и чтобы погасить долги, он решается на первое в жизни мошенничество - подделывает завещание одинокого старика, соседа по даче, на свое имя. Однако новоявленный наследник не догадывается, что в качестве бонуса к дому и участку он получает в собственность четырех настоящих гномов, которых успешно скрывал его пожилой сосед. Выясняется, что гномы способны находить клады, но тратить их можно исключительно на добрые дела, чем они и занимались со своим прежним хозяином. В случае корыстного использования сокровищ, гномы лишаются волшебных сил. Рома, грезивший богатством, обманом уговаривает сказочных существ пуститься в путешествие за легендарным сокровищем, чтобы безбедно провести остаток жизни.

В российский прокат фильм выйдет 29 мая 2025 года.