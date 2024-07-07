Кинокритик оценил идею снять ремейки 30 советских фильмов

Инициатива поступила от Минпросвещения.

© Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Планируется выпуск новых версий уже существующих произведений: «Летят журавли», «Как закалялась сталь», «Завтра была война», «Кортик» и «Звезда пленительного счастья».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Николай Никулин предположил, что в ведомстве хотят таким способом собрать представителей разных поколений «за одним столом».

«Есть великая советская классика, которая не нуждается ни в рекомендациях, ни в анализе, ни в каких-либо оценках кинокритиков. Понятно, что за теми годами, которые прошли, за опытом, который сохранился у зрителей и у режиссёров, у мастеров, преподавателей, у истории кино, понятно, что все такие фильмы, как «Летят журавли», «Как закалялась сталь», «Кортик», «Завтра была война» — всё это культовая классика, которая с удовольствием передаётся из уст в уста. Что касается широкой аудитории… Я могу понять, почему такая инициатива есть, но не могу её принять. Инициатива очень простая: мы хотим, чтобы эта классика, литературная классика: Лев Толстой, Александр Пушкин, передавалась из поколения в поколение, заучивалась, сохранялся культурный код.Проблема только в одном, что в школе есть неокрепшие умы, сейчас мы каким-то насильным образом пытаемся эту классику транслировать. Она иногда не воспринимается адекватно, молодым поколением даёся отпор. Поэтому решили сделать что-то вроде ремейков. Гениальнее сделать невозможно».



Зачастую у подростков и взрослых недостаточно общих интересов, уточнил кинокритик.

«Речь идёт о том, чтобы попытаться молодому поколению объяснить, какой культурный вес имеет наше великое наследие, наши советские фильмы, потому что сейчас заметно, как сильно шире становится зазор между поколениями. Сейчас, в атомизированном обществе, когда каждый сидит в своей социальной сети, каждый смотрит на своих кумиров, эти кумиры порой не сходятся. Нет единого пространства, где могли бы сесть разные поколения за столом и обсудить единую тему. У всех своя тема, свои кумиры, свои интересы. Есть ощущение, что хочется не сидеть за единым столом, а разбежаться по разным комнатам, сидеть в телефонах и заниматься своими делами. Так вот, подобные инициативы — это попытка создать уютное пространство для семьи, для людей разных поколений, которые могли бы сесть за один стол, обсудить единую тему.



Новые фильмы, как заявили в Минпросвещения, будут созданы для детей с целью способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».