На Эльбрусе завершились съемки триллера «Небесная тропа»

Режиссер Сергей Пикалов завершил съемки на Эльбрусе для своего нового фильма «Небесная тропа». Кинолента расскажет о группе альпинистов, попавших под лавину.

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«Работа шла два с половиной месяца, а значит, 40 человек съемочной группы успели сполна отхватить все радости суровой горы: снежные бураны и даже грозу, горняшку, кислородное отравление, смену погоды по несколько раз на дню», — сообщается в телеграм-канале Кавказ.РФ.



В институте развития отметили, что сотрудники курорта «Эльбрус» специально для съемочной группы запускали канатку дважды в день, помогали с поиском локаций, а также предоставили отель LeapRus, а также экстренно спускали людей вниз на спецтехнике.

«Здесь всё настоящее! <> Мы безумцы, которые снимают вживую. И оно того стоит!» - цитируют в компании режиссёра Сергея Пикалова.



Кроме того, по данным «Кавказ.РФ», съемки «Небесной тропы», которые проходили на высоте выше 4400 метров над уровнем моря, позволили зарегистрировать рекорд в Книге рекордов России.

Кинокомпании KD Studios и «Айсмедиа» начали работу над приключенческим триллером «Небесная тропа» в мае. Действие картины разворачивается в высокогорье, куда отправилась группа начинающих альпинистов. Во время очередного перехода их накрывает лавина, и герои оказываются заперты в снежном плену на большой высоте. Все средства связи утрачены, и небольшой группе предстоит суровый и рискованный путь к спасению. Во время этого похода раскроется подлинный характер героев и откроются тайны прошлого, связывающие их всех.

Сцены рискованного спуска по склону в дикой тайге планировалось снять в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, съемки будут проводиться и в Москве. Выход картины планируется в 2025 году.