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«Фуриоса» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в июне

Аналитическая компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2024 года. Подобная статистика появляется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

«Фуриоса» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в июне
© Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Топ возглавила картина «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера. Вторую строчку заняла научная фантастика «Страж» Стефано Милла, а третью — «Обыкновенные ангелы» Джона Ганна.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июне

  1. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»;
  2. «Страж»;
  3. «Обыкновенные ангелы»;
  4. «Каскадёры»;
  5. «Охота»;
  6. «Встреча выпускников»;
  7. «Материнский инстинкт»;
  8. «Цвета зла: Красный»;
  9. «Не для слабонервных»;
  10. «Акулы в Париже».
Фильмы и сериалы
Джордж Миллер