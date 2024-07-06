«Фуриоса» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в июне
Аналитическая компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2024 года. Подобная статистика появляется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Топ возглавила картина «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера. Вторую строчку заняла научная фантастика «Страж» Стефано Милла, а третью — «Обыкновенные ангелы» Джона Ганна.
Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июне
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»;
- «Страж»;
- «Обыкновенные ангелы»;
- «Каскадёры»;
- «Охота»;
- «Встреча выпускников»;
- «Материнский инстинкт»;
- «Цвета зла: Красный»;
- «Не для слабонервных»;
- «Акулы в Париже».