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В Минпросвещении опровергли предложение о ремейках культовых советских фильмов

4 июля появилась информация, что Министерство просвещения России предложило список фильмов и книг для создания новых ремейков и экранизаций знаменитых произведений. Теперь ситуацию прокомментировала пресс-служба Минпросвещения, которая опровергла данную новость в разговоре с изданием ТАСС.

В Минпросвещении опровергли предложение о ремейках культовых советских фильмов
© Чемпионат.com

Отмечается, что министерство предоставило перечень картин, просмотр которых важен для патриотического воспитания детей. Причём Минпросвещения действительно высказало идею рассмотреть возможность новых экранизаций классических произведений, однако приложенный список не имеет к этому никакого отношения.

Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения.

Напомним, в списке фигурируют культовые «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, а также картины «Судьба человека» и «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Фильмы и сериалы
Завтра была война
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