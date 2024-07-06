«Мне нельзя снимать кино в России»: где сейчас режиссер Александр Сокуров

Народный артист России Александр Сокуров в 2023 году заявил о завершении профессиональной карьеры. Чем сейчас занимается кинорежиссер, что он говорил об Украине?

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Чем известен Сокуров

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвихе Иркутской области, окончил исторический факультет Горьковского государственного университета и режиссерский факультет ВГИКа.

Дебютной работой Сокурова в полном метре стал фильм под названием «Одинокий голос человека». В 1980 году он был зачислен на киностудию «Ленфильм».

Наиболее известные работы режиссера: «Одинокий голос человека», «Дни затмения», «Молох», «Русский ковчег», «Отец и сын», «Александра», «Фауст».

О личной жизни Сокурова ничего не известно.

Что Сокуров говорил об Украине и СВО

О том, что отношения России и Украины могут пойти по непростому сценарию, Александр Сокуров заявил в феврале 2008 года во время творческого вечера в театральном центре «На Страстном».

«Я с очень большой тревогой смотрю на будущее нашей родины. Нас ждут большие войны, и на юге страны. Нас ждет очень большая и тяжелейшая, на мой взгляд, война с Украиной», — говорил режиссер.



В 2014 году он призвал россиян уважать желание украинцев жить отдельным государством, а после начала СВО сравнил события на Украине с извержением вулкана, которое, когда оно уже началось, невозможно остановить.

Сокуров заявлял, что знает, чем может закончится СВО, однако не захотел озвучивать свои предположения. В интервью Ксении Собчак он также отметил, что русские не являются братьями украинцам.

«Я много раз говорил и говорю, что мы не один народ, мы не братья с украинцами. Мы разные, мы очень разные. И разные культуры внутренние, и разный темперамент, и разная вообще природа культуры на самом деле. Близкие, соседи — не означает родственники», — отметил Сокуров.



Что за скандал с отказом в показе фильма Сокурова

Премьера последнего фильма Александра Сокурова «Сказка» состоялась 6 августа 2022 года на 75-м кинофестивале в швейцарском городе Локарно. Черно-белая лента показывает известных политиков прошлого в загробной жизни.

Летом 2023 года «Сказку» показали в Санкт-Петербурге на международном кинофестивале «Пример интонации», затем должны были привезти на фестиваль «Каро.Арт» в Москве. Но за два дня до сеанса организаторы сообщили об отмене.

Сокуров в своем Telegram-канале написал, что происходящее напоминает ему советские времена, когда власти также запрещали его фильмы. Позднее Минкультуры официально подтвердило, что отказывается выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка», не объяснив причины.

Чем сейчас занимается Сокуров

Александр Сокуров после отказа предоставить прокатное удостоверение его фильму «Сказка» заявил, что его профессиональная карьера может завершиться.

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — сказал он NEWS.ru.



В июне 2024 года стало известно, что Сокуров планирует открыть свою киностудию в Армении. Ереванский государственный институт театра и кино сообщил, что режиссер также продолжит вести курс в магистратуре вуза.