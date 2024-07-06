Мультфильм «Гадкий я 4» заработал $ 70 млн до первого уикенда

5 июля сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 70 млн. Анимационная лента дсотигла данной отметки ещё до наступления первого уикенда — премьера картины состоялась 3-го числа.

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Ранее аналитики предположили, что за первые пять дней сборы мультфильма превысят $ 120 млн. Скорее всего, итоговая цифра может оказаться ещё больше. Бюджет ленты составил $ 100 млн, поэтому для окупаемости ей необходимо заработать как минимум $ 200 млн.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Дата выхода «Гадкого я 4» в кинотеатрах России пока неизвестна.