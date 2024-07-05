В онлайн-кинотеатре Kion выходит документальный фильм к юбилею Дианы Арбениной

Документальный фильм "Арбенина" о лидере группы "Ночные снайперы" Диане Арбениной выходит 5 июля в онлайн-кинотеатре Kion, сообщили в пресс-службе платформы.

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"Премьера документального фильма "Арбенина" состоится 5 июля в онлайн-кинотеатре Kion. Зритель проживет один день из жизни Арбениной вместе с ней", - рассказали в пресс-службе.



Режиссером проекта выступила Ангелина Ашман. В фильме она задает Арбениной вопросы о том, например, какой смысл несет ее татуировка "стыд", об отношении к религии и крещении в Иерусалиме, а также об отношениях с отцом, поначалу не принявшим творчество дочери.

"Я хочу отметить, что идея снять док к юбилею звезды возникла, в общем, спонтанно, не сильно планово, не в те сроки, в которые начинают прорабатывать подобные проекты. И команда Kion, продюсеры, режиссер Ангелина Ашман справились безупречным образом", - отметил на премьере фильма в Москве генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин.



По словам Ашман, Арбенина стала настоящей частью команды во время съемок.

"Она была нашим соавтором, сорежиссером, и все, что происходило у нее в жизни, это и был наш сценарий, это и было наше кино", - рассказала она.



Композиция фильма

У фильма "Арбенина" необычная структура - все воспоминания о прошлом артистки показаны параллельно с одним днем из ее жизни: от завтрака и тренировки до поездки через пробки в студию и репетиции, где певица готовит новый материал.