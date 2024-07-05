В онлайн-кинотеатре Kion выходит документальный фильм к юбилею Дианы Арбениной
Документальный фильм "Арбенина" о лидере группы "Ночные снайперы" Диане Арбениной выходит 5 июля в онлайн-кинотеатре Kion, сообщили в пресс-службе платформы.
"Премьера документального фильма "Арбенина" состоится 5 июля в онлайн-кинотеатре Kion. Зритель проживет один день из жизни Арбениной вместе с ней", - рассказали в пресс-службе.
Режиссером проекта выступила Ангелина Ашман. В фильме она задает Арбениной вопросы о том, например, какой смысл несет ее татуировка "стыд", об отношении к религии и крещении в Иерусалиме, а также об отношениях с отцом, поначалу не принявшим творчество дочери.
"Я хочу отметить, что идея снять док к юбилею звезды возникла, в общем, спонтанно, не сильно планово, не в те сроки, в которые начинают прорабатывать подобные проекты. И команда Kion, продюсеры, режиссер Ангелина Ашман справились безупречным образом", - отметил на премьере фильма в Москве генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин.
По словам Ашман, Арбенина стала настоящей частью команды во время съемок.
"Она была нашим соавтором, сорежиссером, и все, что происходило у нее в жизни, это и был наш сценарий, это и было наше кино", - рассказала она.
Композиция фильма
У фильма "Арбенина" необычная структура - все воспоминания о прошлом артистки показаны параллельно с одним днем из ее жизни: от завтрака и тренировки до поездки через пробки в студию и репетиции, где певица готовит новый материал.
"Когда Kion предложил идею документального фильма, это совпало ровно с тем, что я посмотрела сериал про Бэкхема. Подумала - "если вдруг когда-то буду участвовать в подобном, то только не впадая в избитую схему "родился-учился-женился-трудился". Как-то моментально познакомившись с командой Игоря Мишина, мы практически с места рванули в сценарий и съемки. Не думаю, что все это могла вынести другая команда. Со мной сложно. Но у них получилось довести фильм до выхода на экран. Нереально классные ребята. Такого дока нет ни про кого. Это честная открытая работа, пропитанная любовью и отвагой. И я будто обнулилась. И готова жить дальше", - отметила сама Арбенина.