В Пскове кинофестиваль "Западные ворота" открыл фильм "Блиндаж"
Международный кинофестиваль "Западные ворота", который начал в пятницу свою работу в Псковской области, открылся показом фильма "Блиндаж", снятым на территории региона, передает корреспондент ТАСС. Церемония открытия фестиваля состоялась в Псковской областной филармонии, которая является главной концертной площадкой региона.
"Разрешите от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приветствовать вас на церемонии открытия пятого международного кинофестиваля "Западные ворота". За эти годы мероприятие стало заметным художественным явлением в культурной жизни нашего региона и настоящим праздником искусства. Яркая, интересная, насыщенная программа и творческая атмосфера неизменно привлекает к нему внимание профессионального сообщества и широкой публики. Наш фестиваль способствует укреплению международных связей", - сказала вице-губернатор Ольга Тимофеева.
Режиссер фильма "Блиндаж" - Марк Горобец. Съемки проходили в лесах около поселка Ямм в Гдовском районе Псковской области. По данным организаторов фестиваля, это первый проект в истории военного кино, в котором удалось собрать огромное количество подлинной ретро-радиотехники Красной армии и вермахта. А декорацию немецкого штаба можно сравнить с музейным объектом. В фильме можно будет увидеть множество и других аутентичных деталей: от медицинских перевязочных пакетов до гильз и патронов. Главные роли исполнили Александр Метелкин и немецкий актер Даниэль Литтау, снимавшийся в драме "Охотники за сокровищами".
На церемонии открытия кинофестиваля заслуженный артист России Юрий Кузнецов получил приз за вклад в кинематограф "Жизнь в кино". Награду вручил генеральный продюсер "Западных ворот" Эдуард Пичугин. Кинофестиваль продлится до 7 июля. За это время в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены картины из шести стран, в том числе из Греции, Китая и Монголии. Всего во всех программах на фестивале покажут порядка 100 фильмов из разных стран мира.
В различные программы международного кинофестиваля "Западные ворота" вошли также фильмы киностудии "Ленфильм", в их числе: "Торпедоносцы", "Гений", "Пиковая дама", "Сентиментальное путешествие на картошку", "Огни" и другие кинокартины.
В основную программу фестиваля включены 13 тематических секций, а также ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов. Часть программ посвящена Году семьи, 225-летию Александра Пушкина и 300-летию Российской академии наук. Организаторы также запланировали на фестивале две секции, посвященные новинкам зарубежного кино: Индии и Ирана. Фестиваль организован правительством Псковской области.