В Пскове кинофестиваль "Западные ворота" открыл фильм "Блиндаж"

Международный кинофестиваль "Западные ворота", который начал в пятницу свою работу в Псковской области, открылся показом фильма "Блиндаж", снятым на территории региона, передает корреспондент ТАСС. Церемония открытия фестиваля состоялась в Псковской областной филармонии, которая является главной концертной площадкой региона.

© Кадр из фильма «Блиндаж»

"Разрешите от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приветствовать вас на церемонии открытия пятого международного кинофестиваля "Западные ворота". За эти годы мероприятие стало заметным художественным явлением в культурной жизни нашего региона и настоящим праздником искусства. Яркая, интересная, насыщенная программа и творческая атмосфера неизменно привлекает к нему внимание профессионального сообщества и широкой публики. Наш фестиваль способствует укреплению международных связей", - сказала вице-губернатор Ольга Тимофеева.



Режиссер фильма "Блиндаж" - Марк Горобец. Съемки проходили в лесах около поселка Ямм в Гдовском районе Псковской области. По данным организаторов фестиваля, это первый проект в истории военного кино, в котором удалось собрать огромное количество подлинной ретро-радиотехники Красной армии и вермахта. А декорацию немецкого штаба можно сравнить с музейным объектом. В фильме можно будет увидеть множество и других аутентичных деталей: от медицинских перевязочных пакетов до гильз и патронов. Главные роли исполнили Александр Метелкин и немецкий актер Даниэль Литтау, снимавшийся в драме "Охотники за сокровищами".

На церемонии открытия кинофестиваля заслуженный артист России Юрий Кузнецов получил приз за вклад в кинематограф "Жизнь в кино". Награду вручил генеральный продюсер "Западных ворот" Эдуард Пичугин. Кинофестиваль продлится до 7 июля. За это время в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены картины из шести стран, в том числе из Греции, Китая и Монголии. Всего во всех программах на фестивале покажут порядка 100 фильмов из разных стран мира.

В различные программы международного кинофестиваля "Западные ворота" вошли также фильмы киностудии "Ленфильм", в их числе: "Торпедоносцы", "Гений", "Пиковая дама", "Сентиментальное путешествие на картошку", "Огни" и другие кинокартины.

В основную программу фестиваля включены 13 тематических секций, а также ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов. Часть программ посвящена Году семьи, 225-летию Александра Пушкина и 300-летию Российской академии наук. Организаторы также запланировали на фестивале две секции, посвященные новинкам зарубежного кино: Индии и Ирана. Фестиваль организован правительством Псковской области.