Названы десять самых популярных фильмов у пиратов за июнь 2024 года

Названы 10 самых популярных фильмов у пиратов за июнь 2024 года
Российская компания F.A.С.С.T., специализирующаяся на борьбе с киберпреступлениями, по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила список самых популярных фильмов у пиратов в июне 2024 года.
Рейтинг основан на количестве нелицензионных копий картин в Рунете, а не на просмотрах. Однако он все же дает понимание того, какие фильмы пользовались наибольшим спросом у пиратов.
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
- «Страж».
- «Обыкновенные ангелы».
- «Каскадёры».
- «Охота».
- «Встреча выпускников».
- «Материнский инстинкт».
- «Цвет зла: Красный».
- «Не для слабонервных».
- «Акулы в Париже».