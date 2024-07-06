Названы десять самых популярных фильмов у пиратов за июнь 2024 года

Российская компания F.A.С.С.T., специализирующаяся на борьбе с киберпреступлениями, по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила список самых популярных фильмов у пиратов в июне 2024 года.

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Рейтинг основан на количестве нелицензионных копий картин в Рунете, а не на просмотрах. Однако он все же дает понимание того, какие фильмы пользовались наибольшим спросом у пиратов.