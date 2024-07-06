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Названы 10 самых популярных фильмов у пиратов за июнь 2024 года

Российская компания F.A.С.С.T., специализирующаяся на борьбе с киберпреступлениями, по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила список самых популярных фильмов у пиратов в июне 2024 года.

Названы десять самых популярных фильмов у пиратов за июнь 2024 года
© Cq.ru

Рейтинг основан на количестве нелицензионных копий картин в Рунете, а не на просмотрах. Однако он все же дает понимание того, какие фильмы пользовались наибольшим спросом у пиратов.

  1. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
  2. «Страж».
  3. «Обыкновенные ангелы».
  4. «Каскадёры».
  5. «Охота».
  6. «Встреча выпускников».
  7. «Материнский инстинкт».
  8. «Цвет зла: Красный».
  9. «Не для слабонервных».
  10. «Акулы в Париже».
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Охота