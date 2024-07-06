Стартовали съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» начались в России, одну из главных ролей в проекте сыграет Никита Ефремов. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

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Производством фильма занимаются кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko при участии канала «Россия» и Национальной Медиа Группы. По сюжету главный герой комедии — столичный рекламщик Даня — страдает синдромом отложенной жизни и мечтает о выдуманном будущем, но внезапно он впадает в кому и оказывается в «прихожей загробного мира». Молодой человек не намерен отправляться в ад или в рай и хочет попасть обратно в мир живых.

Режиссером и автором сценария новинки стал Александр Фомин, продюсерами проекта выступают Дмитрий Литвинов, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Екатерина Кононенко, Эльвира Дмитриевская, Ясмина Бен Аммар. В фантастической комедии снимаются Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина и другие.