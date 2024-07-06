Создатель нового «Онегина» поддержал идею переснимать киноклассику
Режиссер новой экранизации «Евгения Онегина» и сериала «Чикатило» Сарик Андреасян в интервью «Фонтанке» поддержал идею переснимать классику кинематографа. По его мнению, это необходимо для современных поколений, которым «нужен понятный киноязык».
Это все нужно делать. Потому что современному поколению нужен киноязык, который они понимают. <...> Ну как можно смотреть фильм, которому 100 лет, когда вы уже смотрели, я не знаю, «Властелина колец»? — задался вопросом режиссер.
Андреасян также поинтересовался, сколько современных зрителей знакомы с работами Сергея Эйзенштейна, который снял «Ивана Грозного» и «Броненосец „Потемкина“», или с картиной «Летят журавли» Михаила Калатозова. Режиссер добавил, что любители классических вариаций кинолент и так будут их пересматривать. Но, объяснил Андреасян, для молодежи нужно эти картины создавать заново.
Ранее в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что Министерство просвещения выступило с предложением переснять 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики. Кроме того, предлагается экранизировать 15 литературных произведений, среди которых тексты Льва Толстого и Александра Солженицына.
Блогер и обозреватель кинофильмов BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), комментируя сообщение, сказал, что ремейки великих советских фильмов невозможно снять лучше оригинала. Он назвал творческой импотенцией пересъемки советской классики.