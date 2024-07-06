Создатель нового «Онегина» поддержал идею переснимать киноклассику

Режиссер новой экранизации «Евгения Онегина» и сериала «Чикатило» Сарик Андреасян в интервью «Фонтанке» поддержал идею переснимать классику кинематографа. По его мнению, это необходимо для современных поколений, которым «нужен понятный киноязык».

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Это все нужно делать. Потому что современному поколению нужен киноязык, который они понимают. <...> Ну как можно смотреть фильм, которому 100 лет, когда вы уже смотрели, я не знаю, «Властелина колец»? — задался вопросом режиссер.



Андреасян также поинтересовался, сколько современных зрителей знакомы с работами Сергея Эйзенштейна, который снял «Ивана Грозного» и «Броненосец „Потемкина“», или с картиной «Летят журавли» Михаила Калатозова. Режиссер добавил, что любители классических вариаций кинолент и так будут их пересматривать. Но, объяснил Андреасян, для молодежи нужно эти картины создавать заново.

Ранее в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что Министерство просвещения выступило с предложением переснять 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики. Кроме того, предлагается экранизировать 15 литературных произведений, среди которых тексты Льва Толстого и Александра Солженицына.

Блогер и обозреватель кинофильмов BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), комментируя сообщение, сказал, что ремейки великих советских фильмов невозможно снять лучше оригинала. Он назвал творческой импотенцией пересъемки советской классики.