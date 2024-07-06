Эмма Робертс винит в провале «Мадам Паутины» интернет-культуру

Недавно Эмма Робертс вновь пообщалась с журналистами издания Variety. В ходе разговора была затронута тема провальной ленты «Мадам Паутина», в которой актриса сыграла Мэри Паркер.

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Во время диалога звезда высказала своё предположение, почему картина оказалась неудачной. По её мнению, во всём виновата интернет-культура, которая превратила фильм в одну большую шутку.

Если бы не интернет-культура, превращающая всё в шутку, я думаю, эффект от картины был бы другим… Меня теперь больше раздражает то, что люди постоянно пытаются сделать из всего шутку.



«Мадам Паутина» вышла 14 февраля и получила шквал негатива как от критиков, так и от зрителей. Лента еле собрала $ 100 млн при бюджете в $ 80 млн. Для фильма планировалось продолжение, но оно вряд ли выйдет из-за его провала.