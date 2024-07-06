Камбоджийский хоррор «Виселица. Жертва призрака» выйдет в России 15 августа

Кинокомпания Exponenta Film представила дублированный трейлер камбоджийского хоррора «Виселица. Жертва призрака». В ролике показали главных героев и ряд пугающих эпизодов.

© Чемпионат.com

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 15 августа.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Abhi Film.

Студентка Низа решает провести ночь в заброшенном особняке, прозванном домом самоубийц. Она хочет снять там видео и доказать всем, что сверхъестественного не существует. Но призрак повесившейся тут девушки притягивает сюда слабых духом и не отпускает своих жертв. Низе придется собрать всю силу духа, чтобы разгадать тайну дома и не стать его очередной жертвой.

Режиссёром ленты выступил Ку Дарачан, а продюсерами — Ван Давид и Си Писи.