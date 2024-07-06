6 июля сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 100 млн. Анимационная картина достигла такой цифры спустя три дня после премьеры.

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Аналитики ожидают, что за первые пять дней сборы ленты превысят $ 120 млн. Но исходя из темпов сборов можно предположить, что итоговая цифра окажется ещё больше. Производственный бюджет мультфильма составил $ 100 млн — для окупаемости ему необходимо заработать как минимум $ 200 млн.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Дата выхода «Гадкого я 4» в кинотеатрах России пока неизвестна