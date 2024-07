Первый фильм с участием The Beatles вышел в прокат 60 лет назад

Английский режиссер Ричард Лестер первым использовал невероятный успех, артистизм и обаяние музыкантов для широкоформатного кино. Следуя методам Чарли Чаплина, он блестяще обыграл приемы абсурдистских комедий - теперь уже вместе с The Beatles. Первым на съемки согласился Пол Маккартни, уговоривший даже Джона Леннона, которому идея бегать по городу и много шутить, понравилась меньше всего…

© Российская Газета

Этот фильм, действие которого разворачивается в обычный день группы Beatles, "по сей день выглядит и звучит удивительно свежо, - утверждает британский писатель Дэвид Старк и добавляет, что "бойкий сценарий Алан Оуэна остается совершенным и выдающимся".

Весь фильм построен на гэгах, смешных эпизодах, подшучиваниях друг на другом. В нем масса забавных персонажей, появляется даже чудаковый "дедушка" Пола Маккартни. И это кино - ностальгия по добрым светлым временам дружбы, раскрепощенности и легкости жизни. С таким настроением эту комедию теперь смотрят в ХХI веке даже те, кто может, совсем юн и даже не знает, кто такие Beatles.

Да и вышла на экраны эта комедия A Hard Day"s Night очень вовремя - 6 июля 1964 года - когда "битломания" распространилась на весь мир!

Визг девушек фанаток на стадионах во время тура The Beatles заглушал звучание электроинструментов. А музыкантам пришлось даже нанимать на работу менеджера, покупавшего им носки и трусы! Выйти за ними в магазин кому-то из четверых, было связано с риском для жизни: поклонники разорвали бы на сувениры. Чтоб его не узнавали на улице, Пол Маккартни даже наклеивал усы и бороду, но они отваливались, и за ним все равно гнались восторженные девушки, даже по вокзалу. Этот эпизод, кстати, тоже обыгран в фильме.

Было от чего - в главном хит-параде мира Billboard все первые пять позиций уже занимали только песни Beatles! А песня Can"t Buy Me Love (то бишь, "Мою любовь не купишь") стала №1 одновременно в США и Великобритании…

Поэтому кинорежиссер и здесь поступил мудро: все семь треков с альбома 1964 года A Hard Day"s Night попали в итоге в саундтрек фильма. От хита, давшего ему название и самого успешного номера - Can"t Buy Me Love до рок-н-ролла c губной гармошкой Джона Леннона I Should Have Known Better и нежной баллады Пола Маккартни And I Love You.

В итоге фильм "Ночь трудного дня", в котором "битлы" весело и непринужденно проводили свой обычный "рабочий день" - играючи решая проблемы и демонстрируя, что именно дружба, любовь и юмор помогают жить надежнее всего вместе с одноименным альбомом - взаимно поддержали друг друга в хит-парадах.

И уже первая неделя кинопоката принесла 1,3 миллиона долларов (гигантская сумма по тем временам). А альбом A Hard Day"s Night почти шесть месяцев держался в 1964 году на первом месте хит-парада Великобритании!

Только вот со следующего, 1965 года, Джон Леннон и Пол Маккартни уже больше не писали песен вместе… Говорят, что первая "черная кошка" пробежала между ними как раз во время съемок этой дружелюбной и беззаботной комедии… Так тоже бывает.