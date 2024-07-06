Умер Джон Ландау, продюсер «Титаника» и «Аватара»

6 июля стало известно о смерти кинодеятеля Джона Ландау, одного из самых успешных голливудских продюсеров. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на источник, близкий к семье мужчины.

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Причины смерти не уточняются, однако последние годы Ландау боролся с раком. Ему было 63 года.

Джон Ландау — один из самых известных продюсеров в истории Голливуда. Он начал свою карьеру в 1987 году, после чего подружился с Джеймсом Кэмероном и выступил продюсером культового «Титаника», а затем и «Аватара». Впоследствии именно Ландау дал множество интервью об «Аватаре: Путь воды» и следующих частях серии. В недавних интервью мужчина признавался в любви фильмам «Топ Ган: Мэверик» и «Чёрная Пантера», призывая смотреть все современные картины на большом экране в кинотеатрах.