Автор фильмов о Владимире Высоцком Александр Ковановский умер в 55 лет

Режиссер и сценарист Александр Ковановский скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Музея Владимира Высоцкого.

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— Сегодня ушел из жизни Александр Ковановский, руководитель Творческого объединения «Ракурс». С юных лет Александр занимался изучением творческого наследия Владимира Высоцкого, в дальнейшем посвятил себя поискам материалов, связанных с творческой деятельностью Владимира Семеновича, — указано в некрологе.

Документальные киноленты режиссера сопровождали многие музейные выставки, посвященные памяти барда, причем не только в самом культурном учреждении, но и на других площадках по всей стране.

Коллектив музея выразил соболезнования семье Ковановского. Причину и обстоятельства его кончины в пресс-службе не разгласили.

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в марте прошел I Открытый слет бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои». В нем принял участие сын одного из самых известных бардов ХХ века Никита Высоцкий. «Вечерняя Москва» пообщалась с потомком артиста.