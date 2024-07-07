Бортко оценил идею ремейков советских фильмов

Режиссер Владимир Бортко выступает против инициативы Минпросвещения, предполагающей создание ремейков ряда советских фильмов. По мнению автора «Собачьего сердца», советская и российская киноклассика не нуждается в новом прочтении.

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Напомним, согласно идее, родившейся в Минпросвещения, переснять планируется такие картины, как «Иван Грозный» (Сергей Эйзенштейн, 1944), «Летят журавли» (Михаил Калатозов, 1957), «Судьба человека» (Сергей Бондарчук, 1959).

Также задумано экранизировать полтора десятка литературных произведений, пишет НСН со ссылкой на Союз кинематографистов. Целью называется «сохранение исторической памяти и формированию патриотизма».

Предполагается, что такие киноработы будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Бортко призвал чиновников не переснимать классику, а способствовать созданию новых картин героико-патриотической тематики.

Как отметил режиссер, при экранизации литературных произведений большой значение имеет талант постановщика. Известно, что ранее сам Бортко отказался смотреть очередную версию «Мастера и Маргариты» от Михаила Локшина.