Стартовали съемки «После охоты» — нового фильма режиссера «Претендентов»

На этой неделе стартовали съёмки триллера «После охоты» — нового фильма режиссёра «Претендентов» Луки Гуаданьино. Однак из актрис предстоящей картины Хлоя Севиньи также опубликовала фотографию с площадки, на которой запечатлены её коллеги.

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Будущий фильм расскажет о профессоре колледжа. Когда её коллеге было выдвинуто обвинение, она оказывается на личном и профессиональном распутье, а тёмная тайна из прошлого грозит выйти наружу. За производство проекта отвечает Amazon MGM Studios.

Также в актёрский состав вошли Джулия Робертс, Айо Эдебири, Эндрю Гарфилд, Майкл Сталберг, Лио Меель, Ариян Кассам, Уилл Прайс и другие. Сценраий к ленте написала Нора Гарретт, работавшая ранее над «Точкой невозврата».

Сроки и дата премьеры «После охоты» пока неизветсны.