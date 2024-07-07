Что посмотреть: пять самых ожидаемых фильмов июля

В июле на экраны выйдут долгожданные премьеры и продолжения таких популярных франшиз, как «Дэдпул» и «Росомаха». В нашей подборке каждый найдет себе фильм по душе, поэтому давайте узнаем какие же премьеры ожидают нас в этом месяце

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Ханна. В игре // Latency

© Кадр из трейлера фильма "Ханна. В игре"

Страна: США, Таиланд;

Жанр: ужасы, боевик, триллер;

Премьера в России: 4 июля 2024;

В главных ролях: Саша Лусс, Алексис Рен.

Ханна, профессиональная геймерша, страдает острой формой агорафобии. Однажды её просят протестировать новое игровое устройство, оборудованное искусственным интеллектом, которое способно анализировать активность мозга игрока. Ханна и её подруга Джен решили пройти игру, используя это устройство. Однако в какой-то момент Ханна понимает, что что-то идёт не так. Она начинает испытывать странные побочные эффекты, а грань между реальным и виртуальным мирами становится размытой. С каждым мгновением Ханна всё больше осознает, что ее разум находится под контролем ИИ.

Астрал. Ночной кошмар // Malam Pencabut Nyawa

© Кадр из трейлера фильма "Астрал. Ночной кошмар"

Страна: Индонезия, Корея Южная;

Жанр: ужасы;

Премьера в России: 11 июля 2024;

В главных ролях: Девано Данендра; Кейся Левронка; Миха Эрнан.

Респати после смерти родителей стал страдать от ночных кошмаров. Однажды он обнаружил, что может проникать в сны других людей. Там парень случайно столкнулся со злым существом, которое может быть связано с чередой загадочных смертей в городе. Мрачный дух угрожал и жизни девушки Респати. Молодой человек должен научиться противостоять этому существу в своих снах, чтобы предотвратить ужасные последствия.

Дэдпул и Росомаха // Deadpool & Wolverine

© Кадр из трейлера фильма "Дэдпул и Росомаха"

Страна: США;

Жанр: фантастика, боевик, комедия;

Премьера в мире: 24 июля 2024;

В главных ролях: Райан Рейнольдс; Хью Джекман; Эмма Коррин.

Уэйд Уилсон, известный как Дэдпул, — сатирический наемник, который обладает способностью к быстрой регенерации благодаря полученным мутациям. По сюжету, его захватывает Управление временными изменениями и отправляет на задание с Росомахой. Дэдпул попадает в Священную хронологию, что имеет огромное значение для кинематографической вселенной Marvel.

Когда его семья, друзья и весь мир оказываются в опасности, Дэдпул решает уволиться со своей новой работы. Он осознаёт, что все, кого он любит, находятся под угрозой, поэтому решает сотрудничать с Росомахой в борьбе за выживание и сохранение своего наследия.

Контакты

© Кадр из трейлера фильма "Контакты"

Страна: Россия;

Жанр: драма, фантастика;

Премьера в России: 4 июля 2024;

В главных ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев.

После того как в разных уголках Земли появились инопланетные космические корабли, жизнь на планете изменилась. Инопланетяне, которых в народе называют «Виталики», вырабатывают вещество под названием «прак». Его назначение, как и цель визита инопланетян остаются неизвестными.

Нина из тихого провинциального городка случайно знакомится с одним из таких «Виталиков». Он покинул свой корабль, почувствовал себя плохо и чуть не умер у неё на руках. Нина начала ухаживать за слабым инопланетянином, надеясь, что инопланетные технологии, особенно «прак», обладают терапевтическим эффектом и помогут её больному отцу.

Однако закон запрещает любые контакты с инопланетянами, и только парень Нины знает о ее секрете. Он предлагает авантюру: отвезти «Виталика» к его родственникам и обменять его на достаточное количество «прака». Но, решившись на это, Нина оказалась втянутой в закулисные игры на правительственном уровне и узнала нечто такое, что навсегда изменило её жизнь.

Самая большая луна

© Кадр из трейлера фильма "Самая большая луна"

Страна: Россия;

Жанр: фэнтези, приключения;

Премьера в России: 4 июля 2024;

В главных ролях: Иван Ивашов, Симона Куст, Филипп Янковский.

Мир, где среди обычных людей живут сверхлюди с необычными способностями, которые могут управлять чужими эмоциями. Эмеры не чувствуют боли, не пользуются современными технологиями, но самое удивительное — они не знают, как любить по-настоящему.

Однажды их мир оказывается под угрозой, и молодой парень эмер-полукровка Денис, отправляется на поиски девушки Кати - той, кто сможет спасти всех. Вместе с Денисом Катя открывает для себя совершенно новую жизнь — яркую, захватывающую, но полную опасностей и предательства.

Катя всю свою жизнь была эмоционально изолирована. Она не осознавала своего потенциала и не знала, что в её сердце скрыта невероятная сила. Встреча с Денисом станет для неё ключом к открытию новых горизонтов и пониманию своей истинной сущности.