Вышел трейлер продолжения «Дома Дракона»

Стриминговый сервис Max опубликовал трейлер 5-й серии 2-го сезона сериала "Дом Дракона" (18+), приквела "Игры престолов" (18+).

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В нём можно увидеть последствия битвы между "Чёрными" и "Зелёными" - по Королевской Гавани провозят голову дракона Мелеис, демонстрируя превосходство "Зелёных". Король Эйгон получил серьёзные ранения, и вместо него важные решения вынужден принимать Эймонд, его брат.

Премьера пятого эпизода состоится 14 июля. Всего в сезоне 8 серий, финальная выйдет 4 августа.