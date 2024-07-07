Discovery выпустила документальный сериал «Being Digi-Sapiens» о людях и технологиях

Компания Warner Bros. Discovery выпустила первый эпизод документального сериала в трех частях Being Digi-Sapiens. В нем участвует шведская изобретательница, специалист по робототехнике и ютубер Симона Ерч (Simone Giertz), которая путешествует по Европе, чтобы увидеть, как технологии меняют нашу повседневную жизнь. Серия была создана при поддержке Huawei и включает в себя широкий спектр цифровых инноваций, выходящих далеко за рамки собственных продуктов бренда.

© Кадр из первого эпизода фильма "Being Digi-Sapiens" на YouTube

Первый эпизод Connecting with Ourselves исследует влияние цифровых технологий на наши дома, здоровье и больницы. После появления в технически усовершенствованном доме с оптоволоконным соединением в Бонне, в котором, как утверждается, одно из самых быстрых интернет-соединений в Германии, Симона отправляется в современную спортивную и медицинскую лабораторию, чтобы воочию увидеть, как спортсмены-профессионалы и спортсмены-любители получают пользу от передового сбора данных. Наконец, Симона посещает исторический госпиталь Сан-Пау в Барселоне, чтобы пройти ускоренный курс по использованию новейших технологий для более эффективной помощи пациентам.

Вице-президент Warner Bros. Discovery Greater China and South East Asia и директор по контенту и продуктам Викрам Чанна (Vikram Channa) сказал: Идея стать Digi-Sapiens представляет собой следующий шаг в нашей эволюции, где цифровые технологии расширяют наши природные возможности и достижения. Документальный фильм призван вдохновить зрителей увидеть потенциал в осмыслении технологий вдумчиво и творчески. Речь идет о том, как технологии могут улучшить нашу жизнь, решить реальные проблемы и открыть новые возможности.

В следующих двух эпизодах Симона посетит больше европейских стран, чтобы узнать, как технологии помогают нам общаться с нашими сообществами и окружающей средой.

Демонстрационный дом Huawei Fiber-to-The-Room (FTTR) в Бонне позволяет посетителям почувствовать, какова жизнь в мире, где сети реагируют со скоростью света в любое время, независимо от того, сколько данных передается или где в здании мы стоим. Симона использует возможность настроить массив видеозвонков с собой. Но ее эксперимент внезапно прерывается цифровым полтергейстом…

Лучшие спортсмены в значительной степени полагаются на технологии для точного измерения и оптимизации своей эффективности. Результатами являются улучшенные шаги и выносливость для бегунов, более эффективные махи при плавании и более сбалансированная нагрузка на обе ноги во время катания на лыжах. Но не только лучшие спортсмены могут извлечь выгоду. В ультрасовременной лаборатории Huawei в Хельсинки Симона обнаруживает, что ее биологический возраст, согласно данным носимых устройств, меньше ее возраста в календарных годах. Она также пробует бегать на полной скорости на беговой дорожке, чтобы узнать максимальный объем своих легких.

Сан-Пау старинная, но она точно не устарела. Новейшие технологии, внедренные в больнице, помогают улучшить лечение пациентов. Когда Симона отправляется в лабораторию измерений Сан-Пау, чтобы открыть для себя применение виртуальной реальности в медицине, врач вручает ей точную копию человеческого сердца, сделанную на 3D-принтере. Симона понятия не имела, что оно такое большое…

С 2020 года Huawei является ведущим стратегическим партнером Сан-Пау в области современных систем хранения данных. Компания Huawei предоставила Сан-Пау решение для хранения данных на флэш-накопителях, обеспечивающее медицинскому персоналу почти мгновенный доступ к данным пациентов при необходимости. Решение оснащено новейшими технологиями резервного копирования, восстановления и защиты от вирусов-вымогателей, обеспечивая высочайший уровень защиты данных пациентов.