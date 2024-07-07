Призыв снимать ремейки советской киноклассики вызвал нешуточные дискуссии в обществе

Громкие споры последних дней о том, нужно ли снимать ремейки советской классики, возникли не на пустом месте - по лентам информагентств разлетелась новость, что Минпросвещения якобы направило в Минкультуры список шедевров отечественного кинематографа и предложило переснять эти картины для современных школьников по-новому.

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Позже в министерстве просвещения уточнили: в рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения. Речь всего лишь о списке киношедевров, которые должно видеть и знать подрастающее поколение. В этом списке есть, например, "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Завтра была война" Юрия Кары, "Война и мир" Сергея Бондарчука...

Откуда тогда взялась сенсация про ремейки?

Да все из того же письма одного министерства в другое. В нем, как рассказали в Минпросвещения, среди предложений также есть идея "экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа". Как это понимать?

Если ключевое здесь - современные технологии, то, скажем, искусственный интеллект нам в помощь: тут, собственно, и индустрия кино не очень-то нужна - любой подросток скоро сам "экранизирует" что ему угодно, не вставая с дивана. Если, говоря языком высокой моды, речь идет о том, чтоб "от кутюр" сделать удобным к повседневному ношению "прет-а-порте", то это сводится на практике к тому, что все кино должно быть сшито по доходным и коммерчески приятным на ощупь голливудским выкройкам, без заморочек. Если же речь о чем-то большем, то…

Ремейки - это пережевывание пережеванного, повторение отснятого. Экранизация - обращение к первоисточнику, поиски смысла, переданного собственным киноязыком. Это задача посложнее. Речь тогда не только о "современных средствах", оптимальных технологиях и умении производить впечатление - речь о кино как волшебстве, о состоянии талантов и умов самих создателей и зрителей.

Ремейки - это пережевывание пережеванного, повторение отснятого. Экранизация предполагает обращение к первоисточнику.

Список кинокартин и все предложения в письме были предназначены для обсуждения экспертным сообществом, подчеркнули в министерстве просвещения. Но стоило лишь выплыть новости на информационные просторы, как разгорелись дискуссии. Конечно, не случайно. Тут сказалось все: и печальный вал плохих ремейков последних лет, и даже внезапно ставшее эталонным для отечественного взгляда на кино и на свою историю "Слово пацана", и, наконец, все те же многовековые, часто и небезосновательные опасения, что насаждение патриотизма, как картошки, не всегда дает желаемые всходы. Отсюда, из такого общего фона, этот градус возбуждения - у каждого свои мотивы и свои страхи.

"РГ" предлагает читателям два взгляда на проблему: кинообозревателя Валерия Кичина и кинорежиссера Алексея Германа-мл.

Валерий Кичин:

Патриотизм нельзя заказать, как такси

В Сети не утихает шум по поводу возникшей, хотя потом официально опровергнутой, идеи снять ремейки наших популярных фильмов. Сайт Союза кинематографистов России и теперь утверждает, что министерство просвещения в своем письме "предложило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций". Министерство просвещения это отрицает: "Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной", поскольку речь идет только о переданном в рабочем порядке министерству культуры списке шедевров отечественного кинематографа, важных для воспитания юного поколения. Разночтение опасное: ведь такие рекомендации СК может принять за сигнал сверху, куда двигаться дальше нашему кино.

Сама по себе идея создания новых картин на старые сюжеты совершенно нормальна. Особенно когда дело касается экранизаций. Существует множество киноверсий "Анны Карениной" или "Войны и мира", есть проходные, но есть выдающиеся. И посмотреть снятые новыми талантами "Кортик", "Молодую гвардию" или "Как закалялась сталь" всегда интересно.

Как показал опыт, хуже, когда дело касается ремейков популярных фильмов. Снятые не так давно новые версии "Служебного романа" или "Иронии судьбы" кажутся надругательством над любимыми картинами. Просто потому, что для успеха такого предприятия нужны актеры уровня Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова и режиссер, как минимум адекватный Эльдару Рязанову по интеллекту и таланту. И они должны не тупо подражать ушедшему в Лету, а мыслить самостоятельно, имея в виду не только срубить бабла на популярном сюжете. Таковых не нашлось, благая идея обернулась провалом.

Обозначенные в рекомендательном списке "Иван Грозный" Эйзенштейна или "Летят журавли" Калатозова - шедевры, повторить которые невозможно и не нужно, а превзойти - немыслимо. Разумеется, можно снять новое кино о Грозном, но не нужно называть это ремейком. Грозный и его опричнина - тема неисчерпаемая, может, кто и отважится ее, взрывоопасную, продолжить. Не тужась повторить Эйзенштейна. Да и "Летят журавли" - фильм, единственный в своем роде, одна из вершин в нашем кино, пытаться его заново снять - это как заново написать "Лунную сонату" Бетховена.

И совсем странно выглядит идея переснять "Москва слезам не верит" - популярнейший фильм-долгожитель Меньшова, принесший стране одного из немногих наших "Оскаров". И "Трудно быть богом" непревзойденного Германа-старшего. То есть идея законна, но разве не ясно, что состязание заранее проиграно, зрительская досада неизбежна и выделенные на неподъемно амбициозные проекты деньги будут потрачены впустую?

Ремейки возникают, когда у киношников нет новых идей, а пополнять кассу надо. Но касса, показал тот же опыт, так не пополняется. Можно повторить сюжет, но нельзя вернуть гений Шепитько, Таланкина, Швейцера или Эйзенштейна с Пудовкиным. Их сюжеты намертво спаяны с их именами, а уникальное повторить невозможно.

Все это затеяно для того, чтобы у нас появилось патриотическое кино, которое научит любить родину. Но, во-первых, оно и так есть: трудно вообразить более патриотическое кино, чем, к примеру, негромкая "Баллада о солдате" фронтовика Григория Чухрая, снятая по велению не компартии, а сердца. А, во-вторых, весь опыт мирового искусства доказал, что нельзя создать патриотическое произведение, его запланировав. Люди создают роман, пьесу, фильм, потому что их волнует судьба родины, что они горды ее успехами, а не для демонстрации своего патриотизма. Или, как Гоголь или Салтыков-Щедрин, изливают свою боль за ее пороки, пытаясь излечить ее недуги. И только потомки определят это произведение как патриотическое - болеющее за Россию. Как появляется то, чем можно гордиться, - появляется и патриотическое кино.

А фильмы из производственной рубрики "патриотические" обычно проваливались, потому что их авторами двигало не сердце, отзывчивое на успехи и невзгоды родной страны, а очередная конъюнктура.

Алексей Герман-мл.:

Довольно странно, имея такую классику, снимать бесконечные сериалы про богачек и маньяков.

Предлагаю сразу же отделить мух от котлет. Нам всем надо признать, что никто никогда не снимет на высоком художественном уровне ремейк замечательного фильма "Летят журавли". Нет таких артистов, нет таких режиссеров, нет таких операторов. Да и зачем нам снимать ремейки таких фильмов? Великая классика должна оставаться великой классикой. Это с одной стороны.

С другой стороны, в предложении минпросвещения есть довольно много разумного. Просто оно, как я понимаю, было неловко сформулировано.

Во-первых, ничего нет зазорного, и в мире это происходит, когда на достаточно приличном уровне возвращаются к сценариям культовых фильмов. Подчеркиваю: не снимают ремейки, а возвращаются к сценариям. Здесь важно не пытаться слепо скопировать, не пытаться изуродовать, а важно вдохновиться и сделать кино современное и талантливое. Я, например, считаю, что нам очень нужен сегодня фильм, который был бы вдохновлен лентой "Девять дней одного года" Михаила Ромма, потому что эта картина сыграла огромную роль в развитии науки в СССР. Я недавно встречался с одним из академиков-ядерщиков, и он мне сказал, что пошел в физику именно после просмотра этого фильма.

Когда ремейк снимается не для зарабатывания денег, как это происходит у нас в последние годы, а когда кино делается бережно, тогда создавать новые ленты, вдохновленные великими картинами, это разумный ход.

Во-вторых, конечно, нам надо ставить классику. Но нам надо ставить классику современным киноязыком - это не означает плохим, у нас часто путают современный киноязык с языком идиотии, но киноязыки разными бывают, ставить классику должны талантливые люди. Иначе Чехова, Набокова, Пушкина, Гоголя мы не вернем в медиапространство, а это сейчас очень необходимо, потому что интерес и любовь к великой литературе в кинематографе стимулирует чтение, порождает смыслы, приводит к появлению в стране большего числа сложных людей. А именно сложноустроенные люди двигают науку и индустрию высоких технологий, что нам сегодня необходимо. Мы не добьемся технологического суверенитета, если у нас будут только одни юристы и блогеры, нам важно, в том числе с помощью кино, сделать так, чтобы молодые люди шли учиться на математиков, физиков, географов…

Поэтому я считаю, что синергия классики и современного талантливого киноязыка нам нужна. Вероятно, об этом и пытались сказать чиновники.

Но как гарантировать, что постановка Чехова не превратится в бессмысленный и бездарный водевиль? Вот в чем ключевой вопрос.

Думаю, что к развернувшейся дискуссии должны прислушаться прежде всего кинематографисты. Возможно, она напомнит им о том, что русская классика, а я имею в виду здесь и советскую литературу, - это невероятный кладезь сюжетов, идей и драматургии. И довольно странно при наличии такой классики делать вид, что все идеи закончились - и снимать бесконечные сериалы про богатых женщин и маньяков.