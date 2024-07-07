Стартовали съемки сериала «Многогранники»

Съёмки проекта по мотивам молодежной книги Натальи Способиной стартовали в конце июня и продлятся всё лето в Москве.

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Главные роли в сериале исполнят молодые актёры Тина Стойилкович («Оффлайн», «Красные линии»), Степан Белозеров («Лёд 3», «13 Клиническая»), Данила Краснов («Любовь Советского Союза») и София Лопунова, а также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова. Режиссером проекта выступает Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул», «Что-то положительное»).

«Многогранники» — трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.