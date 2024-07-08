Стартовали съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»
В Москве начались съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Режиссером и автором сценария картины выступает Александр Фомин («Молодой человек»).
Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню»…
Александр Фомин рассказал:
«Основное место действия, куда попадает главный герой нашего фильма, – загробный аэропорт, где люди ждут рейс либо в рай, либо в ад. Почему именно аэропорт? Я очень люблю путешествовать, но, так же как и главный герой, очень боюсь летать на самолете, поэтому аэропорт для меня – место двойственное. Сначала мне будет очень страшно и тяжело при полете, но потом, по прилету, я получу отдых и приключение. И я подумал, что это хорошая метафора смерти. Сначала, в сам момент, очень страшно и больно, но потом – должно же быть там дальше что-то интересное?»