Стартовали съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

В Москве начались съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Режиссером и автором сценария картины выступает Александр Фомин («Молодой человек»).

© Кино-Панк

Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню»…

Александр Фомин рассказал: