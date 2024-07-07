Начались съемки романтической комедии «Прикосновение» с Виктором Хориняком

В Москве начались съемки романтической комедии для всей семьи «Прикосновение». Это история юных героев, которым предстоит доказать себе и окружающим их взрослым, как важно верить в свои силы, мечту и никогда не сдаваться.

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Варя (Алиса Меняйкина) несколько лет назад из-за аварии потеряла слух. Но, несмотря на трагедию, она продолжает заниматься любимым увлечением – танцевать. Теперь ее мечта – попасть на самый главный танцевальный конкурс в стране и, конечно, победить. Варя знакомится с Ником (Матвей Кулагин), известным танцором и блогером. Между ребятами завязывается дружба, и они принимают решение выступать на конкурсе вместе.

Ирина Боровская, режиссер, рассказала: