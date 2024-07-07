Начались съемки романтической комедии «Прикосновение» с Виктором Хориняком
В Москве начались съемки романтической комедии для всей семьи «Прикосновение». Это история юных героев, которым предстоит доказать себе и окружающим их взрослым, как важно верить в свои силы, мечту и никогда не сдаваться.
Варя (Алиса Меняйкина) несколько лет назад из-за аварии потеряла слух. Но, несмотря на трагедию, она продолжает заниматься любимым увлечением – танцевать. Теперь ее мечта – попасть на самый главный танцевальный конкурс в стране и, конечно, победить. Варя знакомится с Ником (Матвей Кулагин), известным танцором и блогером. Между ребятами завязывается дружба, и они принимают решение выступать на конкурсе вместе.
Ирина Боровская, режиссер, рассказала:
«Этот фильм, прежде всего, о том, как важно мечтать и идти к своей мечте. Мечтайте! Каждая мечта — это возможное чудо. А случится оно или нет — зависит только от вас. В нашем фильме мечта одной девочки привела ее и тех, кто ее окружал, к реализации целей, и даже любви».