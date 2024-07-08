Фильм «Пришелец» стал победителем VOICES этого года

Уверенная победа и дюжина для сердца - так закрылся XI Международный фестиваль молодого кино VOICES. Зрители присудили награду за лучший фильм, представленный в конкурсной программе, российской картине «Пришелец» (12+), поставленной Иваном Сосниным. Он же победил в номинации «Лучший режиссер».

© кадр из фильма

Фильм «Пришелец» снят в 2024 году. В центре сюжета история слабослышащего мужчины, который мечтает связаться с инопланетянами. Режиссер рассуждает на тему людской нетерпимости. Еще до показа на фестивале автор издания «Сеанс» Ная Гусева называла эту потенциально зрительскую картину уверенным претендентом на победу. 6 июля ее мнения подтвердил успех на показе и сторис вологжан, посмотревших фильм и пророчащих ему главный приз.

«Фильм легкий, без какого-либо напряжения и интриги. Показана очень красивая природа уральской деревни. Для меня «Пришелец» - это в какой-то степени сказка, в которой есть жестокость человека к человеку, человека к животным, но и что-то светлое, витающее словно в воздухе. Для меня это фильм о вере в чудо и вере в себя, несмотря на неприятие твоих мыслей окружающими. Отдельно отмечу актеров, подобраны потрясающе. Главное открытие – это, конечно, Алена Мирошникова (прим. ред. – юная актриса, сыгравшая одну из главных ролей в кино), девочка-космос», - поделилась впечатлениями о фильме вологжанка Мария Потапова.



Награды фильма «Пришелец» получили продюсеры ленты Максим Добромыслов и Яна Шмайлова. Интересно, что Максим Добромыслов уже не в первый раз получает призы за лучшую картину на VOICES. Так, в 2022 году вологжане отметили картину «Межсезонье» (18+), продюсером которой также был Максим Добромыслов. На церемонии награждения он прочитал стихотворение Владимира Маяковского «Послушайте! (Если звезды зажигают)».

Приз за лучшую актёрскую работу получил Рафаэль Кенар в французском фильме «Цепной пес» (18+). Это комедийная драма о взрослении, ответственности и свободе, намекающая о том, что люди, сами того не ведая, держат себя на цепи стереотипов, иллюзорных чувств, ложных представлений и т. д. Диплом и награда будут переданы лауреату. Лучшим короткометражным фильмом признана лента New (12+) режиссёра Жени Казанкиной. Она же получила специальную номинацию от информационного партнера фестиваля «Выбор The Blueprint». Лента рассказывает о девушке, которая попадает в незнакомую квартиру, чтобы присмотреть за собакой, хозяин которой исчез, в дальнейшем выясняется, что она одна из многих людей, приглядывающих за псом в течении нескольких лет.

«Мы делали фильм очень долго. Он был снят еще в 2021 году, и все это время шел период постпродакшина, тем не менее, картина до сих пор актуально, до сих пор откликается в сердце зрителя. Это первая награда New. Спасибо большое Вологде и VOICES!» - сказала оператор фильма Людмила Куропятникова. «Фестиваль у нас абсолютно зрительский, и главный член жюри у нас – это зритель. Поэтому спасибо вам за эти замечательные четыре дня. Они пролетели, как один миг. И хочется, чтобы их было больше. Сейчас приходит на ум повесть нашего земляка Варлама Шаламова «Четвертая Вологда». Это Вологда культурная, где проходит фестиваль, где пересекаются люди, эмоции, чувства. Спасибо большое, друзья, что приходите на VOICES», — поблагодарил зал директор кинофестиваля VOICES Максим Горбов.



Победители в четырех номинациях получили призы, выполненные вологодским мастером Иваном Беляевым. В основе таких «статуэток» лежит кирпич 1912 года выпуска, в который «воткнут» логотип VOICES. По задумке автора и команды фестиваля молодого кино внешний вид награды символизирует фундамент, историю, молодость и дерзость.

«Я от всех вологжан хочу поблагодарить команду организаторов и волонтеров кинофестиваля за праздник, который вы подарили нам. Это люди, которые сделали прошедшие четыре дня незабываемыми для всех нас. Они смогли привезти в Вологду и Череповец прекрасные фильмы. И я думаю, уже сегодня в этих светлых головах рождаются мысли, как провести XII Международный фестиваль молодого кино, дюжину, которая состоится в следующем году», - сказал начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.



VOICES 2025 года быть! Предварительные договоренности на этот счет уже достигнуты.

«Я счастлив. И это слово относится не только к фестивалю, но и к Вологде в целом, и к вологжанам. Вологда, у вас хороший фестиваль. Это правда замечательный фестиваль, потому что он не отличается чрезмерной напыщенностью, красными дорожками и суетой. Я был в жюри многих кинофестивалей. И в какой-то момент понял, что устал от этих всех «чрезмерностей». Что меня поразило, так то, что ваш фестиваль как бы входит в обыденную жизнь. Может быть потому, что в Вологде дистанция между обыденностью, счастьем, правильной жизнью небольшая. Гораздо меньше, чем во всех столицах. И мне очень хочется, чтобы фестиваль рос и развивался, но сохранял то, чем и хорош, на самом деле. Он обращен ко всем вместе и к каждому отдельно. Это фестиваль каждого из нас. Т. е. праздник. Поэтому мне хочется поздравить всех, кто его организовывал — не только тех, кто в штате и приглашенных, но и волонтеров, которые вкладывают в это столько добра, сил и души. И отдельное спасибо Правительству области, Администрации города и спонсорам! Не только за финансирование, но, в первую очередь, за отношение. Самое драгоценное – это доброе отношение людей. И то, что я чувствую в Вологде, это потрясающая доброта. Я думаю, VOICES укрепляют эту репутацию Вологды», - отметил киновед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный гость фестиваля Наум Клейман.



Напомним, XI фестиваль молодого кино VOICES проходил в Вологде и Череповце в рамках проекта «Лето Русского Севера», объявленного врио Губернатора Георгия Филимонова, при поддержке Правительства Вологодской области, Администрации города Вологды, компании «Северсталь».

Символично, что в качестве фильма закрытия фестиваля была выбрана лента «Закройте глаза» (18+) испанского режиссера Виктора Эрисе, ретроспективу которого представили на VOICES благодаря поддержке Дома культуры «ГЭС-2» (Москва).

«Закройте глаза» - это новый фильм Виктора Эрисе, снятый в 2023 году. Он был выбран для показа в Каннской секции премьерного показа 76-го Каннского кинофестиваля. Рассказывает о поисках пропавшего человека, человека, который потерял память, утратил свое естество. И в то же время в фильме показана великая сила киноискусства, которое способно дать людям очень многое: чувства, силу, веру в себя. Вы будете смотреть фильм с открытыми глазами, но Виктор Эрисе напоминает нам, что важно иногда закрывать глаза и смотреть внутрь себя», - сказал куратор кинопрограмм фестиваля VOICES Сергей Дёшин.



Фестиваль в этом году закончился, но послевкусие от него останется еще надолго. Оно будет ощущаться в разговорах, жить в воспоминаниях и переживаниях, всплывать при рефлексии. Возможно, до следующего лета, когда пройдет XII Международный фестиваль молодого кино. И все это время Вологда будет ждать и слушать VOICES своего сердца.