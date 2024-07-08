Новый фильм Павла Лунгина выйдет в прокат осенью

Новый фильм известного российского режиссера и лауреата Каннского кинофестиваля Павла Лунгина под названием «Василиса и хранители времени» выйдет в прокат 3 октября. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Этот фильм представляет собой сказочную историю, где главными персонажами станут Дед Мороз, боги, блогеры и тиктокеры. Изначально картина имела название «Василиса и королева лайков», но позже было принято решение изменить его на «Василиса и хранители времени».

Релиз фильма осуществляется компанией «Наше кино».

По словам Лунгина, изначально планировалось выпустить фильм в новогодние праздники, но из-за плотного проката в декабре и январе пришлось пересмотреть планы. Октябрь был выбран как более подходящий момент для премьеры. Режиссер отметил, что фильм о чудесах времени, где герои переводят часы, чтобы каждый день был Новым годом.

По словам Лунгина, его новая работа представляет собой первую снятую им сказку. В картине снимались Дарья Мороз, Маша Лобанова, Сергей Гармаш, Агриппина Стеклова, Юрий Кузнецов и другие актеры. Целевая аудитория фильма — подростки.

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