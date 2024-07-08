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Ирина Старшенбаум, Максим Стоянов, Мария Андреева — новые герои третьего сезона сериала «Триггер»

Сериал «Триггер» вернется с новым сезоном уже в этом году. В продолжении Артёма Стрелецкого — харизматичного психотерапевта с нестандартными методами ждут сразу несколько новых пациентов и один привет из прошлого.

Новые герои третьего сезона сериала «Триггер»
© кадр из фильма

О сериале «Триггер»

Главный герой — психолог, который использует в своей практике метод шоковой терапии. Артём Стрелецкий провоцирует клиентов, чтобы они начали говорить правду: заставляет их прыгать с парашютом, драться, напиваться. За один-два сеанса он помогает разобраться с проблемами. Его практика процветает, пока один из пациентов не совершает суицид. Психолог вынужденам расследовать смерть клиента, чтобы восстановить свою репутацию. Второй сезон посвящен жизни и работе Артёма Стрелецкого после года в клинике, в которой он восстанавливал психологическое здоровье, а фильм — его попытке переехать к морю и бросить психологию.

Актёрский состав драмы «Триггер» пополнился сразу несколькими звездами, а сюжет сложными историями про личные травмы, связанными с абьюзом и газлайтингом. Разбираться в хитросплетениях человеческих отношений, как и прежде, предстоит психологу-провокатору Артёму Стрелецкому (Максим Матвеев).

В одной из серий его пациентом станет футбольный фанат Сергей (Максим Стоянов), чья страсть едва не стоит ему семьи. Сможет ли приём у Стрелецкого спасти ситуацию?

Ещё одна история строится вокруг миловидной и хрупкой Оли (Анастасия Уколова), которая без всякой причины пережила паническую атаку.

Сам Стрелецкий тоже едва не отправляется в травмпункт — после встречи с шеф-поваром Егором (Сергей Годин). Когда-то после консультации у Артёма от мужчины, обладающего крайне властным характером, ушла жена. Теперь же, по словам управляющей рестораном Нади (Мария Андреева), Егор рискует потерять и бизнес.

Также ранее стало известно о том, что в «Триггере» сыграет самая титулованная теннисистка России, обладательница четырёх кубков Большого шлема, заслуженный мастер спорта России Светлана Кузнецова.

Действие происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артём Стрелецкий возвращается в столицу — к семье, психологической практике и своему прошлому, которое его так и не отпустило. Ему предстоит не только исправлять жизни чужих людей, но и попытаться наладить свою. А для этого предстоит, как минимум, вытащить из тюрьмы бывшую жену, разобраться с болезнью отца и раскрыть главную семейную тайну.

К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя), Роман Маякин (Денис), Сабина Ахмедова (Ирина). К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме». В режиссёрском кресле вновь Игорь Твердохлебов. Шоураннер — Александра Ремизова.

Сериал «Триггер» получил две премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший актёр на ТВ». В 2023 году многосерийный проект стал триумфатором премии ТЭФИ, получив три приза: как лучший драматический сериал, за главную роль Максима Матвеева и сценарий Александры Ремизовой и Андрея Золотарева.

Фото: Кинопоиск

Фильмы и сериалы
Ангелина Стречина
Максим Стоянов
Игорь Твердохлебов
Сергей Годин
Александра Ремизова
Анастасия Уколова
Роман Маякин
Сабина Ахмедова
Андрей Золотарев
Светлана Иванова
Игорь Костолевский
Ирина Старшенбаум
Мария Андреева
Максим Матвеев
Светлана Кузнецова