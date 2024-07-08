Новые герои третьего сезона сериала «Триггер»

Сериал «Триггер» вернется с новым сезоном уже в этом году. В продолжении Артёма Стрелецкого — харизматичного психотерапевта с нестандартными методами ждут сразу несколько новых пациентов и один привет из прошлого.

© кадр из фильма

О сериале «Триггер»

Главный герой — психолог, который использует в своей практике метод шоковой терапии. Артём Стрелецкий провоцирует клиентов, чтобы они начали говорить правду: заставляет их прыгать с парашютом, драться, напиваться. За один-два сеанса он помогает разобраться с проблемами. Его практика процветает, пока один из пациентов не совершает суицид. Психолог вынужденам расследовать смерть клиента, чтобы восстановить свою репутацию. Второй сезон посвящен жизни и работе Артёма Стрелецкого после года в клинике, в которой он восстанавливал психологическое здоровье, а фильм — его попытке переехать к морю и бросить психологию.

Актёрский состав драмы «Триггер» пополнился сразу несколькими звездами, а сюжет сложными историями про личные травмы, связанными с абьюзом и газлайтингом. Разбираться в хитросплетениях человеческих отношений, как и прежде, предстоит психологу-провокатору Артёму Стрелецкому (Максим Матвеев).

В одной из серий его пациентом станет футбольный фанат Сергей (Максим Стоянов), чья страсть едва не стоит ему семьи. Сможет ли приём у Стрелецкого спасти ситуацию?

Ещё одна история строится вокруг миловидной и хрупкой Оли (Анастасия Уколова), которая без всякой причины пережила паническую атаку.

Сам Стрелецкий тоже едва не отправляется в травмпункт — после встречи с шеф-поваром Егором (Сергей Годин). Когда-то после консультации у Артёма от мужчины, обладающего крайне властным характером, ушла жена. Теперь же, по словам управляющей рестораном Нади (Мария Андреева), Егор рискует потерять и бизнес.

Также ранее стало известно о том, что в «Триггере» сыграет самая титулованная теннисистка России, обладательница четырёх кубков Большого шлема, заслуженный мастер спорта России Светлана Кузнецова.

Действие происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артём Стрелецкий возвращается в столицу — к семье, психологической практике и своему прошлому, которое его так и не отпустило. Ему предстоит не только исправлять жизни чужих людей, но и попытаться наладить свою. А для этого предстоит, как минимум, вытащить из тюрьмы бывшую жену, разобраться с болезнью отца и раскрыть главную семейную тайну.

К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя), Роман Маякин (Денис), Сабина Ахмедова (Ирина). К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме». В режиссёрском кресле вновь Игорь Твердохлебов. Шоураннер — Александра Ремизова.

Сериал «Триггер» получил две премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший актёр на ТВ». В 2023 году многосерийный проект стал триумфатором премии ТЭФИ, получив три приза: как лучший драматический сериал, за главную роль Максима Матвеева и сценарий Александры Ремизовой и Андрея Золотарева.

Фото: Кинопоиск