Павел Лунгин снимет документальный фильм про Петра Мамонова

Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин сообщил в интервью ТАСС, что снимает документальный фильм про основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова.

"Я сейчас хочу сделать большой документальный фильм, посвященный Петру Мамонову, "Четыре жизни Петра Мамонова". Он заслуживает внимания, осмысления. Человек проходил через совершенно разные стадии жизни - был и бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и знаменитым актером. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него что-то получалось, он разламывал это и шел дальше. Он, конечно, удивительная личность", - сказал режиссер.



Лунгин уточнил, что начнет работу над картиной в сентябре, а пока занимается сбором материала.

"Думаю, что фильм про такую интересную личность нужно по-новому решать. Хочу включить и анимацию, и его безумные рассказы, и приключения, и сцены, решенные в жанре докдрамы. Планы у меня большие", - отметил народный артист РФ.



Режиссер планирует включить в картину материалы из своих фильмов, в которых Мамонов принимал участие. Он также добавит в нее оцифрованные записи домашних архивов с Мамоновым, которые ему предоставила жена музыканта Ольга Мамонова.

О Мамонове

Мамонов известен в первую очередь как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу "Звуки Му", также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах "Игла" (1988 год), "Такси-блюз" (1990 год), "Нога" (1991 год), "Время печали еще не пришло" (1995 год), "Царь" (2009 год), "Игла Remix" (2010 год) и других.

Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина. В частности, драма "Остров" (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". С большим успехом шли спектакли Мамонова "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе", "Шоколадный Пушкин", а также другие. Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.