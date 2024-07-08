$88.13+0.0195.57+0.59
Войти в почту

Вышел трейлер пятого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»

HBO опубликовала тизер-трейлер пятого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона». Эпизод выйдет 15 июля — ровно через неделю. Премьера восьмой и финальной серии состоится 5 августа.

Вышел трейлер пятого эпизода второго сезона сериала «Дом дракона»
© Чемпионат.com

В ролике показали диалоги между ключевыми персонажами, враждебную атмосферу и драконов.

В ролике могут быть потенциальные спойлеры для тех, кто не смотрел предыдущие эпизоды шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Фильмы и сериалы