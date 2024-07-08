Зрители обнаружили новый киноляп в советском фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова, связанный с внешним видом персонажа.

В центре внимания оказалась героиня Лии Ахеджаковой — секретарша Верочка. В один и тот же рабочий день она появилась на месте сначала с ярким красным маникюром, а потом без него. Несоответствие можно увидеть во время сцен с преподаванием «уроков женской красоты» главной героине комедии Людмиле Калугиной в исполнении Алисы Фрейндлих.

В начале обучения на ногтях секретарши можно увидеть яркий красный лак. После небольшого словесного введения в урок женщины переходят в актовый зал, но в следующей сцене руки Верочки уже без маникюра.

До этого зрители находили и другие забавные погрешности в фильме. Например, у героя актера Олега Басилашвили Самохвалова постоянно меняется расцветка галстука. Когда Самохвалов заходит в кабинет Калугиной для знакомства, то этот аксессуар сине-оранжевого цвета. Затем он выходит на перекур со своими старыми друзьями, но там галстук затянут уже по-другому: синяя полоска практически исчезает. При этом в кадре не было момента, чтобы Самохвалов перевязывал галстук.

Еще один киноляп можно найти в сцене, где Новосельцев помогает активистке Шуре донести скульптуру лошади. Герой падает, в то время как рядом за столом сидела Калугина в расстегнутом пиджаке. Однако когда она встает из-за стола, пиджак оказывается застегнут на все пуговицы.

Романтическая трагикомедия подбирается к своему 50-летнему юбилею — осенью 2024 года картине исполнится 47 лет. Фильм считается одной из лучших киноработ Рязанова. История рассказывает о преображении мрачной и непривлекательной начальницы управления в женственную красавицу, к чему ее подталкивают внезапно пробудившиеся чувства рядового сотрудника.

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