«Научная фантастика»: новый научно-популярный сериал для школьников стартовал на KION и ВКонтакте

Первые четыре эпизода нового научно-популярного проекта Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького «Научная фантастика» вышли 4 июля в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе киностудии ВКонтакте. Познавательный сериал, созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), рассказывает о возможном будущем планеты и человека в самых невероятных ситуациях.

© пресс-служба Киностудии им. М. Горького

Что бы было, если бы динозавры не вымерли? А что будет, если Земля перестанет вращаться? Или люди смогут путешествовать во времени? Что случится, если к нам прилетят инопланетяне? На вопросы двух юных героев Насти и Тимофея отвечает КЛИО – Капсула Линейной Имитации Окружения. Её нейросеть способна максимально реалистично моделировать самые фантастичные миры на основе имеющихся научных данных. В первых сериях зрители узнают, на кого должны быть похожи современные динозавроиды, как работает планетарный тормоз, насколько медленнее течет время для космонавтов и почему пришельцы могут не хотеть с нами общаться.

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«Наш новый сериал отвечает на вопросы, которыми задаются и дети, и взрослые, фантазируя о возможном будущем. Все видели что-то похожее в кино. Но как бы события развивались на самом деле? С помощью персонажа КЛИО мы переводим научные данные на простой и доступный каждому язык. Повествование, цифровое моделирование реальности, живые эксперименты, инфографика и комментарии ученых из разных областей – все работает на легкое усвоение информации», – рассказывает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.



По сюжету школьники путешествуют внутри капсулы по сгенерированным реальностям. Чтобы это стало возможным, при создании сериала использовали современные технологии VFX и дополненной реальности. Для этого в павильоне виртуального продакшена