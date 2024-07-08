На Эльбрусе сняли фильм об альпинизме

Съемки фильма про альпинизм завершились на высоте более 5 тыс. м на склоне Эльбруса. Это первый в мире кинопроект, реализованный на такой высоте, сообщили журналистам в пресс-службе Минкурортов Кабардино-Балкарии (КБР).

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"На Эльбрусе завершены съемки приключенческого триллера "Небесная тропа". Съемочная группа картины совершила настоящий подвиг, поднявшись на высоту 5,1 тыс. м над уровнем моря и проведя съемки в экстремальных условиях высокогорья. Это первый в мире кинопроект, реализованный на такой высоте", - говорится в сообщении.



Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, а также при участии нескольких банков.

"Мы гордимся тем, что нам удалось реализовать этот уникальный проект и благодарим наших партнеров за оказанную поддержку. Уверены, что "Небесная тропа" станет ярким событием в мире кинематографа и привлечет внимание зрителей в России и за рубежом", - прокомментировал генпродюсер KD Studios (Москва) / "Айсмедиа" (Югра) Евгений Мелентьев.



"Небесная тропа" - приключенческий триллер, снятый Сергеем Пикаловым, который рассказывает о том, как во время перехода по высокогорной тропе группу начинающих альпинистов накрывает внезапно сошедшая лавина. Но все средства связи утрачены, и небольшой группе предстоит суровый и рискованный путь к спасению.

Главные роли исполнили Дмитрий Чеботарев, Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов, Алина Болознева и другие. Премьера картины запланирована на 2025 год.