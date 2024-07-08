Топ-5 блогеров, которые снялись в кино

В последние годы мир кинематографа сильно изменился, и одно из самых ярких свидетельств этого – появление блогеров на большом экране. Благодаря своим обширным аудиториям в социальных сетях многие из них смогли перешагнуть в мир кино, став актёрами, сценаристами и даже продюсерами. Например, 11 июля выходит комедия “Не одна дома” с участием Миланы Хаметовой и DAVA. Совсем скоро зрители смогут посмотреть этот фильм в кинотеатрах, а пока мы подготовили топ-5 интересных случаев, когда блогеры снялись в кино!

© Popcake.tv

Милана Хаметова

Несмотря на свой юный возраст, Милана уже успела стать звездой интернета. Её юмористические видео всегда можно найти в трендах. Недавно Милана исполнила главную роль в фильме “Не одна дома”. По сюжету девочка играет находчивую ученицу 5 класса, которая осталась дома вместе с няней-преступницей и смогла вывести женщину на чистую воду с помощью современных гаджетов.

DAVA

Блогер, который уже имеет довольно большую фильмографию. Самые популярные проекты с ним — сериалы “Всё ОК”, “Здравствуйте, вам пора!”, фильм “Иван Васильевич меняет всё” и американская короткометражка “CONTRABAN”. Недавно актер снялся в одном фильме вместе с Миланой Хаметовой — «Не одна дома». Он сыграл необычную для себя роль отца, который перед отправлением в командировку нашёл няню для дочери. Давида давно называют в сети «инстапапой» Миланы, теперь зрители наконец смогут увидеть этот дуэт на большом экране.

Валя Карнавал

Ещё один TikTok блогер, которая попробовала себя в роли актрисы в 2-х сезонной комедии “Отпуск”. Девушка сыграла роль дочери семьи из Геленджика, к которым приезжают гости с севера. Эта комедия наполнена любовью и летней атмосферой. Сюжет показывает отношения Саши и Люси, которые знакомы с самого детства, а также проблемы и новшества в романтической жизни их родителей.

Денис Кукояка

Денис широко известен как музыкант, однако его смешные ролики с участием жены и дочери давно покоряют сердца подписчиков. В 2017 году ему предложили главную роль в мелодраматической комедии “Гражданский брак”, и он согласился. Фильм рассказывает историю о паре, которой уже поздно встречаться, но рано жениться. Тёма и Ника встречаются уже год, но родители девушки против их отношений. Тогда влюблённые решают съехаться, чтобы доказать родственникам, что они готовы к самостоятельной жизни. Но этот шаг даётся им нелегко, на пути к гармонии и умиротворению их ждёт множество проблем, ссор и испытаний.

Ида Галич

Телеведущая и блогер участвовала во многих проектах, однако кинодебют Иды случился не так давно — в 2023 году она исполнила одну из главных ролей в фильме “Юра дворник”. Сюжет погружает нас в историю фотографа, которому пришлось уехать в родной город, где он встречает жизнерадостного дворника Юру и помогает ему обрести популярность. Ида играет SMM-специалиста и по совместительству возлюбленную Юры, Женю, которая всячески поддерживает его на пути к успеху.