Молодежная комедия «Реальные зомби» выходит в российский прокат

Приз зрительских симпатий на жанровом кинофестивале Fantasia

15 августа в российский прокат выйдет молодежная комедия «Реальные зомби» от канадского режиссерского трио RKSS, известного своими работами «Лето 84» и «Турбо-пацан». Картина на основе графического романа The Zombies That Ate The World Джерри Фриссена уже получила приз зрительских симпатий на жанровом фестивале Fantasia благодаря своему оригинальному концепту, согласно которому, зомби живут среди нас и являются полноправными членами общества. Они ходят на работу, их права защищают профсоюзы, специальные организации и сервисы занимаются социализацией «альтернативных живых». Однако некоторые корпорации видят в происходящем большие возможности для своей выгоды, что может привести к неконтролируемым последствиям для всего общества.

Синопсис: В будущем зомби перестали быть агрессивными и стали полноправными членами общества. Одни стоят за кассой, другие делают маникюр, а некоторые даже ведут прогноз погоды. Трое любителей легких деньжат переходят дорогу мегакорпорации, вынашивающей идею нового зомби-апокалипсиса. Они сделают все, чтобы помешать их планам и вернуть похищенную злодеями бабулю.

В ролях: Александр Начи, Дерек Джонс, Меган Пета Хилл, Венсан Леклер, Бенц Антуан, Карло Местрони, Ги Надон и другие.

Режиссёр: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль (режиссерское трио RKSS, известное своими работами «Лето 84» и «Турбо-пацан»)

Сценаристы: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль (на основе комиксов The Zombies That Ate The World Джерри Фриссена)

Продюсеры: Лорен Боден, Дидар Домери, Фабрис Гигер, Грегуар Мелен, Наэль Ноуэлль, Пьер Сленгер

Оператор: Жан-Филипп Берьнье

Страна: Канада, Франция

Жанр: комедия

Прокат: Capella Film

Релиз: 15 августа 2024 года