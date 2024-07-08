«Вы умрете от смеха». Шон Леви — о «Дэдпуле 3»

В недавнем интервью GamesRadar режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви заявил, что зрители в буквальном смысле «умрут от смеха» при просмотре ленте. Постановщик также отметил, что картина в хорошем смысле сведёт фанатов с ума.

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Если в этом фильме будет момент, когда за кучей смеха вы сможете различить диалоги, то мы явно потерпели неудачу.

Лента расскажет, как Дэдпулу выпадает шанс стать настоящим героем и спасти свою вселенную, а вместе с ней и киновселенную Marvel. Помогать ему будет Росомаха. К роли Дэдпула вернулся Райан Рейнольдс, а образ Росомахи воплотил Хью Джекман. Главную злодейку сыграла Эмма Коррин, известная по «Короне».

Картина выйдет в мировой прокат 26 июля. В России официального проката не будет