Мультфильм «Гадкий я 4» стартовал с $220 млн

По итогам первых выходных сборы мультфильма «Гадкий я 4» преодолели отметку в $ 229 млн. Четвёртая часть знаменитой серии уже близка к выходу на получение прибыли — бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

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Основная часть сборов приходится на США и Канаду, где лента собрала около $ 122 млн. Что касается других стран, то картина показывает отличные результаты в Австралии ($ 9,5 млн), Аргентине ($ 4,5 млн), Чили ($ 2,3 млн), Колумбии ($ 1,5 млн) и Новой Зеландии ($ 1,4 млн). Позже мультфильм доберётся и до Китая, где франшиза традиционно пользуется популярностью у местных зрителей.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.