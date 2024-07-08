Минпросвещения опровергло сообщения о планах создания ремейков отечественных фильмов

Минпросвещения РФ опровергло сообщения о планах создания ремейков отечественных фильмов. По данным ведомства, картин кинематогрофа предлагалось экранизировать современными системами, а список фильмов был представлен на обсуждение экспертам.

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«Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения», — говорится в сообщении.



В своем предложении ведомство также указало идею возможной экранизации произведений классиков с использованием современных средств. Сам список произведений предназначен был для обсуждения экспертным сообществом. Как ранее писал «ГлагоL», Минпросвещения РФ предлагало снять ремейки 30 советских фильмов и экранизировать 15 литературных произведений. Однако актеры картин эту инициативу не поддержали — народный артист РСФСР Сергей Никоненко в ответ предложил уволить министра просвещения.