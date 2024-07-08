Почему сериал об ученом-социофобе набрал 20 млн просмотров

Просмотры остросюжетного драмеди "Ректор" о гениальном ученом-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха, превысили в онлайн-кинотеатре PREMIER и социальной сети "ВКонтакте" 20 миллионов.

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"Для нашего проекта это просто небывалый успех. Сериал, где главный герой не бандит, не полицейский, не бизнесмен, не психолог, как в большинстве сегодняшних сериалов, а юный ученый, оказался настолько популярен и заработал уже более 20 млн просмотров, что показывает и доказывает - зрителю сегодня нужны новые герои. - Рассказал продюсер сериала Жан Просянов. - И наш Лаврик в исполнении неподражаемого Владимира Канухина - один из примеров героя нашего времени, которого все так активно ищут".



По сюжету главный герой сериала - Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, - молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом - от своего собственного. Лаврик боится всего - научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик - лучшая кандидатура. Но тут же возникает множество вопросов - станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?

"Я очень рад, что "Ректор" получился именно таким - с виду смесь легкой комедии и драмы, но при этом поднимающая такие серьезные темы, как преемственность и обновление кадров, важность научной деятельности и разработка научных открытий, коррупция и борьба с ней. Как оказалось, все это отозвалось у зрителя", - подвел итоги первого большого успеха Жан Просянов.



"Ректор" - первый проект на российском стриминге, посвященный научному сообществу. Производством сериала занималась Студия творческих инициатив "Открытие" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Съемки сериала проходили в Университете науки и технологий МИСИС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой.