«Головоломка 2» вошла в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории

Мультфильм "Головоломка 2" от Pixar и Disney вошел в топ-5 самых кассовых анимационных картин в мире. Касса ленты достигла в минувшие выходные 1,22 млрд долларов, сообщает Variety.

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Ранее "Головоломку 2" уже признали самым кассовым мультфильмом года. Напомним, это продолжение нашумевшего мультфильма "Головоломка", вышедшего на экраны в 2015 году. Главными героями ленты стали эмоции в душе маленькой девочки по имени Райли. В новом фильм Райли повзрослела, так что у нее появились новые эмоции - Тревожность, Зависть, Тоска, Смущение и Ностальгия. В российских кинотеатрах "Головоломка 2" официально не появилась.

Пока самым кассовым мультфильмом в истории остается "Холодное сердце 2" 2019 года, сборы этой картины составили 1,45 млрд долларов. Первая часть "Холодного сердца" занимает третью строчку рейтинга с результатом 1,27 млрд долларов, уступая "Братьям Супер Марио в кино" (1,36 млрд долларов). Четвертое место - у "Суперсемейки" (1,24 млрд долларов).