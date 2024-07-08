Писатель Подшибякин высказался об экранизации «Последнего дня лета»

Последняя точка в романе была поставлена задолго до «Слова пацана», сказал в эфире НСН Андрей Подшибякин, отметив, что недавно обсуждал тему сравнения книги и сериала с режиссером Жорой Крыжовниковым.

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Писатель Андрей Подшибякин в интервью НСН рассказал, что ждет от экранизации своего романа «Последний день лета» и почему не стоит его сравнивать с сериалом «Слово пацана».

Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания Mosaic Films ранее объявили о работе над экранизацией романа «Последний день лета», мистической истории о ростовских подростках из 1990-х. Отмечается, что над сценарием работает Павел Тетерский, другие подробности о картине пока не разглашаются.

«Я по-прежнему связан определенными обязательствами о неразглашении; единственное, что я могу сказать точно: это будет сериал. Когда он выйдет, кто будет в главных ролях, сколько в нем будет серий - этого я, честно, не знаю и сам. Я не сильно вовлечен в создание сериала, и это мое осознанное решение, но продюсеры и сценаристы общаются со мной, и я делаю все возможное, чтобы экранизация максимально соответствовала тому, что вы прочитали в книге. Я, к сожалению или счастью, не так много смотрю сериалов, чтобы у меня в голове сложился кастинг, но поскольку каждый из моих главных героев обладает определенными архетипическими чертами, мне кажется, играть в “Последнем дне лета” должны скорее молодые и свежие ребята. Что касается Павла Тетерского: в свое время я получил огромное удовольствие от написанной им книги “Больше Бена”, причем именно из-за живой прямой речи, - это вообще огромная редкость. Мне кажется, пацаны из моей книги в надежных руках», - сказал Подшибякин.



Писатель отметил, что рассчитывает на успеха сериала, но не усматривает здесь конкуренцию со «Словом пацана».

«Я не буду, конечно, скрывать, что мне хотелось бы большого успеха от сериала по “Последнему дню лета”. Но, в очередной раз: “Слово пацана” было написано и снято через много месяцев после того, как я поставил последнюю точку в моем романе. Здесь нет никакой конкуренции и, если честно, эти два произведения невозможно сравнивать, кстати, немногие, наверное, знают, что мы с Жорой Крыжовниковым учились на одном курсе во ВГИКе. Недавно мы обсуждали с ним то, что он снял, и то, что я написал, и сошлись во мнении: пусть и в разных форматах, но мы делаем с ним одно дело», - подчеркнул Подшибякин.



При этом он согласился с писательницей Яной Вагнер, отмечавшей, что ей не принципиально, как «исказят» ее книгу при экранизации.

«Я абсолютно согласен с Яной. Не знаю, как это работает у настоящих больших писателей, но для меня история “Последнего дня лета” уже рассказана - на страницах книги. Экранизация, как любая интерпретация, будет отличаться от того, что происходило в моей голове, когда я это писал, и уж тем более от того, что происходило в головах тех, кто это читал. Я, во-первых, не очень визуальный человек, а во-вторых, в целом не склонный волноваться по малозначительным поводам, - поэтому пусть в сериале все будет так, как будет», - заключил собеседник НСН.



Андрей Подшибякин ранее рассказывал «Культурному гиду НСН», что слушает своего земляка Басту и любит именно эту часть ростовской музыкальной культуры. При этом писатель отметил, что уважает и русский рок в целом, и ростовскую группу «Запрещенные барабанщики».