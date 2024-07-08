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15 лучших сиквелов фильмов за последние 20 лет от The Hollywood Reporter

Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 15 лучших продолжений за последние 20 лет. В список вошли не только вторые части знаменитых серий, но и более поздние работы в той или иной франшизе.

15 лучших сиквелов за последние 20 лет от The Hollywood Reporter
© Чемпионат.com

Так, лучшим сиквелом в THR признали фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера. На втором месте оказался «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана, а замкнул тройку «Крид: Наследие Рокки» Райана Куглера.

В топ-15 также вошли «Аватар: Путь воды», «Миссия невыполнима: Последствия», «Логан», «Форсаж 5», «Джон Уик 4» и другие картины.

15 лучших продолжений за последние 20 лет от The Hollywood Reporter

  1. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  2. «Тёмный рыцарь» (2008)
  3. «Крид: Наследие Рокки» (2015)
  4. «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023)
  5. «Доктор Сон» (2019)
  6. «Аватар: Путь воды» (2023)
  7. «Планета обезьян: Революция» (2014)
  8. «Человек-паук 2» (2004)
  9. «Миссия невыполнима: Последствия» (2018)
  10. «Логан» (2017)
  11. «Джон Уик 4» (2023)
  12. «Первый мститель: Другая война» (2014)
  13. «Форсаж 5» (2011)
  14. «Дэдпул 2» (2018)
  15. «Ужасающий 2» (2022).

Фильмы и сериалы
Человек-Паук 2
Форсаж 5
Крид: Наследие Рокки
Планета обезьян: Революция
Первый мститель: Другая война
Миссия невыполнима: Последствия
Тёмный рыцарь
Дэдпул 2
Безумный Макс: Дорога ярости
Логан
Райан Куглер
Джордж Миллер
Кристофер Нолан