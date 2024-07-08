15 лучших сиквелов за последние 20 лет от The Hollywood Reporter

Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 15 лучших продолжений за последние 20 лет. В список вошли не только вторые части знаменитых серий, но и более поздние работы в той или иной франшизе.

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Так, лучшим сиквелом в THR признали фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера. На втором месте оказался «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана, а замкнул тройку «Крид: Наследие Рокки» Райана Куглера.

В топ-15 также вошли «Аватар: Путь воды», «Миссия невыполнима: Последствия», «Логан», «Форсаж 5», «Джон Уик 4» и другие картины.

15 лучших продолжений за последние 20 лет от The Hollywood Reporter