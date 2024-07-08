О чем сериал «Варшава 21»

Вот какие дела: после долгих лет отсутствия возвращаются к нам политические детективы. Показали «ГДР» — не знаю, кому как, мне сериал показался очень даже любопытным.

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А теперь вот в Okko затмевает всех «Варшава 21» — сериал о событиях 2021 года в Польше, на фоне которых ужесточается противостояние западных спецслужб и российского дипкорпуса.

Все, что связано с дипломатией и разведкой, всегда вызывает интерес. Представление о последней у нас, правда, лихо скорректировано образом Джеймса Бонда. А у него как? Похохмил, покатался на дорогом автомобиле, напичканном шпионскими фишками, пострелял из пистолета с нескончаемым количеством патронов, овладел чуть ли не на бегу малознакомой прекрасной дамой, а тут и мартини с водкой подоспели. День да ночь — сутки прочь. Это вам не «Мертвый сезон» с Банионисом, Быковым, Куриловым и Юхтиным, который снял гениальный Савва Кулиш, где все сработано тонко, на полутонах и без намека на спецэффекты. Но наконец у нас что-то происходит в этом смысле: в «ГДР», как мне кажется, перемудрили с линией жены главного героя, но все же это наш первый за долгое время политический и «шпионский» сериал высокого качества. И вот — во след ему — «второй пошел»: «Варшава 21». Дмитрий Миллер — звезда «Склифосовского», «хирург Петр Пастухов», актер, сыгравший огромное количество ролей, предстал в образе дипломата Васильева. И оказался очень в нем органичен.

Сериал хвалят за то же, за что ругают: как тонкости политики понятны не всем в реальной жизни, так же точно непросто расплетается и клубок интриг в политическом действе на экране. Тут и без смешного не обошлось: например, в начале сериала дипломат Васильев тайно встречается с особистом Ненашевым (его играет Дмитрий Куличков). Последний приходит на свидание в образе заблудившегося немца-туриста и просит Миллера-Васильева помочь найти дорогу. Молчу про маскарад, ладно уж, но факт: в 2021 году навигаторами и построителями маршрутов пользовались уже все. Зачем карта? Зачем так «палиться»? Или другой цирк: мутный тип Рассел (Николай Козак), устраивая диверсию, наблюдает за ней в костюме какого-то лешего, а чудовищный его парик шокирует и опытного Васильева.

Появление обоих сериалов радует. До «Карточного домика» им далеко, но не так чтобы совсем. Кстати, режиссер Феликс Герчиков четко заявил, что события в картине вымышленные, а вот атмосфера по замыслу «должна убеждать зрителя, что происходящее на экране если не документальная история, то невероятно близкая к жизни. И в это веришь, как и в случае с «ГДР», и радуешься в одном случае классному разведчику (Александр Горбатов), в другом — классному дипломату (Дмитрий Миллер). Американцы снимали такие фильмы десятилетиями, идеализируя своих дипломатов и намекая на силу их разведки, отчего не повторить этот опыт? Отличные могут получиться сериалы про все страны бывшего соцлагеря, включая остывшую к нам Болгарию. Золотая жила, ей-богу.