Микрорецензия на фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»

«Топ Ган: Мэверик», «Плохие парни», а еще раньше «Трон: Наследие» (хоть он и провалился) показали, как нужно возрождать классику. Это должны быть самостоятельные истории, с реверансами к прошлым частям, но понятные новым зрителям. «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» даже не старается следовать этой простой понятной формуле. Он вовсю пытается в 2024-м быть таким же, как в 1994-м.

© Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 3»

Поражает святая простота истории. Не удивит, если выяснится, что она придумана нейросетью, которой скормили сценарии предыдущих картин и попросили написать продолжение. Все бездушно, просто и понятно, как 2х2. Нет никакого неожиданного твиста, нет запоминающегося диалога, нет разрывных шуток и нет запоминающегося экшна.

Светлое пятно – Эдди Мерфи, он все также харизматичен, и, кажется, будто время не властно над ним. Однако время сильно воздействует на все остальное, и Аксель Фоули, при всем старании, уже не вписывается в этот изменившийся мир. Но именно за эти старания не хочется говорить, что все беспробудно плохо. Это не плохо, это по-нетфликсовски просто никак.

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» – это приятная встреча со старым добрым знакомым, которого давно не видел. Занятно узнать, как у него дела, но совершенно нет желания возобновлять это общение. Такая встреча забывается сразу и не вспоминается до следующего раза.