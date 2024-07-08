Телеведущая: Креативный кампус студии имени Горького растит творческую смену

Телеведущая Мария Киселева: Креативный кампус студии имени Горького растит творческую смену
Трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева рассказала Агентству городских новостей «Москва» о бесплатном кинолагере для школьников «Москиносмена».
— В августе у юных москвичей от 13 до 17 лет есть хороший шанс бесплатно попасть в лагерь «Москиносмена». Для этого им нужно до 25 июля рассказать о себе, использовав для этого формат короткометражного игрового или неигрового кино, видеорепортажа, видеоподкаста, — сказала Мария Киселева.
Победители смогут провести целую неделю в кинопарке «Москино» в Красной Пахре, где они познакомятся со съемочным процессом, поучаствуют в мастер-классах и создадут собственные короткометражные фильмы.
— Помогать им в этом будут профессионалы. Этот выездной лагерь организует креативный кампус киностудии Горького при поддержке столичного департамента культуры. Первые смены пройдут с 1 по 8 и с 12 по 19 августа. Всего же до конца года планируется провести пять киносмен, участниками которых станут победители творческого конкурса, — рассказала Киселева.
По словам Марии Киселевой, Москва принимает самое активное участие в возрождении российского кино.
— При поддержке мэра Москвы реализуется проект «Москва — город кино», в рамках которого создается Московский кинокластер. На огромной территории в ТиНАО строится кинопарк – целый город декораций разных эпох и архитектурных стилей. На месте завода «Метмаш» будет работать крупнейший студийный центр с десятками павильонов, суперсовременным оборудованием. И одной из главных составных частей проекта является возрожденная студия имени Горького, которая вновь, как и советские годы, станет центром съемок детского и юношеского кино, — добавила Киселева.