Телеведущая: Креативный кампус студии имени Горького растит творческую смену

Трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева рассказала Агентству городских новостей «Москва» о бесплатном кинолагере для школьников «Москиносмена».

— В августе у юных москвичей от 13 до 17 лет есть хороший шанс бесплатно попасть в лагерь «Москиносмена». Для этого им нужно до 25 июля рассказать о себе, использовав для этого формат короткометражного игрового или неигрового кино, видеорепортажа, видеоподкаста, — сказала Мария Киселева.



Победители смогут провести целую неделю в кинопарке «Москино» в Красной Пахре, где они познакомятся со съемочным процессом, поучаствуют в мастер-классах и создадут собственные короткометражные фильмы.

— Помогать им в этом будут профессионалы. Этот выездной лагерь организует креативный кампус киностудии Горького при поддержке столичного департамента культуры. Первые смены пройдут с 1 по 8 и с 12 по 19 августа. Всего же до конца года планируется провести пять киносмен, участниками которых станут победители творческого конкурса, — рассказала Киселева.



По словам Марии Киселевой, Москва принимает самое активное участие в возрождении российского кино.